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Неизвестная картина Рафаэля найдена в частной коллекции за пределами Италии
Неизвестная картина Рафаэля найдена в частной коллекции за пределами Италии
Найдено изображение Марии Магдалины, написанное в 1504 году 17.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-17T18:08+0400
2023-09-17T18:08+0400
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ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Искусствоведы обнаружили неизвестную ранее картину великого итальянского живописца Рафаэля в одной из частных коллекций за пределами Италии, сообщает РИА Новости со ссылкой на организаторов международной конференции, посвященной творчеству выдающегося мастера эпохи Возрождения в городе Пергола.Речь идет об изображении Марии Магдалины, написанном в 1504 году на тополиной доске размером 46 на 34 см, сообщило информагентство Ansa. Группа ученых после тщательного изучения картины заключила, что оно принадлежит кисти Рафаэля. Примечательно, что в образе христианской святой, которая, согласно Евангелию, присутствовала при распятии Иисуса Христа, Рафаэль изобразил жену своего учителя Пьетро Перуджино – Кьяру Фанчелли. Подробная публикация об этой картине появится в научном журнале Open Science, Art and Science под названием "Магдалина Рафаэля, или когда ученик превосходит учителя".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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культура, в мире, новости, италия, тбилиси
Неизвестная картина Рафаэля найдена в частной коллекции за пределами Италии
18:08 17.09.2023 (обновлено: 18:14 17.09.2023)
Найдено изображение Марии Магдалины, написанное в 1504 году
ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik.
Искусствоведы обнаружили неизвестную ранее картину великого итальянского живописца Рафаэля в одной из частных коллекций за пределами Италии, сообщает РИА Новости
со ссылкой на организаторов международной конференции, посвященной творчеству выдающегося мастера эпохи Возрождения в городе Пергола.
Речь идет об изображении Марии Магдалины, написанном в 1504 году на тополиной доске размером 46 на 34 см, сообщило информагентство Ansa.
Группа ученых после тщательного изучения картины заключила, что оно принадлежит кисти Рафаэля.
Примечательно, что в образе христианской святой, которая, согласно Евангелию, присутствовала при распятии Иисуса Христа, Рафаэль изобразил жену своего учителя Пьетро Перуджино – Кьяру Фанчелли.
Подробная публикация об этой картине появится в научном журнале Open Science, Art and Science под названием "Магдалина Рафаэля, или когда ученик превосходит учителя".