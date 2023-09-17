https://sputnik-georgia.ru/20230917/neizvestnaya-kartina-rafaelya-naydena-v-chastnoy-kollektsii-za-predelami-italii-282333332.html

Неизвестная картина Рафаэля найдена в частной коллекции за пределами Италии

Неизвестная картина Рафаэля найдена в частной коллекции за пределами Италии

Найдено изображение Марии Магдалины, написанное в 1504 году 17.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-17T18:08+0400

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ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Искусствоведы обнаружили неизвестную ранее картину великого итальянского живописца Рафаэля в одной из частных коллекций за пределами Италии, сообщает РИА Новости со ссылкой на организаторов международной конференции, посвященной творчеству выдающегося мастера эпохи Возрождения в городе Пергола.Речь идет об изображении Марии Магдалины, написанном в 1504 году на тополиной доске размером 46 на 34 см, сообщило информагентство Ansa. Группа ученых после тщательного изучения картины заключила, что оно принадлежит кисти Рафаэля. Примечательно, что в образе христианской святой, которая, согласно Евангелию, присутствовала при распятии Иисуса Христа, Рафаэль изобразил жену своего учителя Пьетро Перуджино – Кьяру Фанчелли. Подробная публикация об этой картине появится в научном журнале Open Science, Art and Science под названием "Магдалина Рафаэля, или когда ученик превосходит учителя".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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