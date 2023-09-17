Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20230917/neschastnyy-sluchay-v-kakheti---muzhchina-pogib-vo-vremya-okhoty-282332810.html
Несчастный случай в Кахети - мужчина погиб во время охоты
Несчастный случай в Кахети - мужчина погиб во время охоты
Мужчина получил ранение, несовместимое с жизнью от рук своего друга 17.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-17T17:28+0400
2023-09-17T17:29+0400
происшествия
грузия
новости
кахети
гурджаанский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/07/04/279235299_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_8d88cd339df587d5b2ddfc5072333179.jpg
ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Мужчина скончался в результате несчастного случая во время охоты в селе Джимити Гурджаанского района (регион Кахети), сообщает телекомпания "Рустави 2". По словам местных жителей, 33-летний Леван Шишниашвили охотился недалеко от села со своим другом, который случайно выстрелил в него из охотничьего ружья. Полученное ранение было несовместимо с жизнью. Мужчина скончался на месте. По информации МВД, расследование инцидента начато по статье "Причинение смерти по неосторожности". Преступление наказывается тюремным заключением на срок от двух до четырех лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
кахети
гурджаанский район
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/07/04/279235299_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_418df53239b554af30d64913a75fa8db.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
происшествия, грузия, новости, кахети, гурджаанский район
происшествия, грузия, новости, кахети, гурджаанский район

Несчастный случай в Кахети - мужчина погиб во время охоты

17:28 17.09.2023 (обновлено: 17:29 17.09.2023)
© photo: Sputnik / StringerСкорая помощь 112
Скорая помощь 112 - Sputnik Грузия, 1920, 17.09.2023
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться на
НовостиTelegram
Мужчина получил ранение, несовместимое с жизнью от рук своего друга
ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Мужчина скончался в результате несчастного случая во время охоты в селе Джимити Гурджаанского района (регион Кахети), сообщает телекомпания "Рустави 2".
По словам местных жителей, 33-летний Леван Шишниашвили охотился недалеко от села со своим другом, который случайно выстрелил в него из охотничьего ружья.
Полученное ранение было несовместимо с жизнью. Мужчина скончался на месте.
По информации МВД, расследование инцидента начато по статье "Причинение смерти по неосторожности". Преступление наказывается тюремным заключением на срок от двух до четырех лет.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0