https://sputnik-georgia.ru/20230917/neschastnyy-sluchay-v-kakheti---muzhchina-pogib-vo-vremya-okhoty-282332810.html

Несчастный случай в Кахети - мужчина погиб во время охоты

Несчастный случай в Кахети - мужчина погиб во время охоты

Мужчина получил ранение, несовместимое с жизнью от рук своего друга 17.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-17T17:28+0400

2023-09-17T17:28+0400

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происшествия

грузия

новости

кахети

гурджаанский район

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ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Мужчина скончался в результате несчастного случая во время охоты в селе Джимити Гурджаанского района (регион Кахети), сообщает телекомпания "Рустави 2". По словам местных жителей, 33-летний Леван Шишниашвили охотился недалеко от села со своим другом, который случайно выстрелил в него из охотничьего ружья. Полученное ранение было несовместимо с жизнью. Мужчина скончался на месте. По информации МВД, расследование инцидента начато по статье "Причинение смерти по неосторожности". Преступление наказывается тюремным заключением на срок от двух до четырех лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

кахети

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