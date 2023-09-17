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Несчастный случай в Кахети - мужчина погиб во время охоты
Несчастный случай в Кахети - мужчина погиб во время охоты
Мужчина получил ранение, несовместимое с жизнью от рук своего друга 17.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-17T17:28+0400
2023-09-17T17:28+0400
2023-09-17T17:29+0400
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ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Мужчина скончался в результате несчастного случая во время охоты в селе Джимити Гурджаанского района (регион Кахети), сообщает телекомпания "Рустави 2". По словам местных жителей, 33-летний Леван Шишниашвили охотился недалеко от села со своим другом, который случайно выстрелил в него из охотничьего ружья. Полученное ранение было несовместимо с жизнью. Мужчина скончался на месте. По информации МВД, расследование инцидента начато по статье "Причинение смерти по неосторожности". Преступление наказывается тюремным заключением на срок от двух до четырех лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, кахети, гурджаанский район
происшествия, грузия, новости, кахети, гурджаанский район
Несчастный случай в Кахети - мужчина погиб во время охоты
17:28 17.09.2023 (обновлено: 17:29 17.09.2023)
Мужчина получил ранение, несовместимое с жизнью от рук своего друга
ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Мужчина скончался в результате несчастного случая во время охоты в селе Джимити Гурджаанского района (регион Кахети), сообщает телекомпания "Рустави 2".
По словам местных жителей, 33-летний Леван Шишниашвили охотился недалеко от села со своим другом, который случайно выстрелил в него из охотничьего ружья.
Полученное ранение было несовместимо с жизнью. Мужчина скончался на месте.
По информации МВД, расследование инцидента начато по статье "Причинение смерти по неосторожности". Преступление наказывается тюремным заключением на срок от двух до четырех лет.