https://sputnik-georgia.ru/20230917/neskolko-soten-upakovok-narkotikov-obnaruzhili-u-inostrantsa-v-tbilisi--mvd-282328308.html

Несколько сотен упаковок наркотиков обнаружили у иностранца в Тбилиси – МВД

Несколько сотен упаковок наркотиков обнаружили у иностранца в Тбилиси – МВД

Наркотики были обнаружены при личном досмотре иностранца 17.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-17T14:00+0400

2023-09-17T14:00+0400

2023-09-17T14:00+0400

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ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Полиция задержала в Тбилиси 28-летнего гражданина России по обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотических средств, а также их подготовке к сбыту, сообщили в пресс-службе МВД. Преступление наказывается лишением свободы на срок до 15 лет. Следствие установило, что сотрудники патрульной полиции остановили мужчину для проверки и при личном досмотре в качестве вещественных доказательств было изъято 244 упаковки наркотических средств. В результате следственных действий дополнительно было изъято 998,87 грамма наркотического вещества, часть из которых хранилась в защищенном месте, а другая – на конкретной локации с целью дальнейшей реализации. На днях МВД Грузии задержало сразу 36 человек по обвинению в торговле наркотиками. Среди задержанных за наркоторговлю 28 граждан Грузии, 8 иностранцев – граждане Украины, России, Египта, Нигерии, Йемена и Иордании.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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