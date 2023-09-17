https://sputnik-georgia.ru/20230917/razboy-na-zapade-gruzii---prestupniki-zabrali-u-fermera-vyruchku-ot-prodazhi-funduka-282331552.html

Разбой на западе Грузии - преступники забрали у фермера выручку от продажи фундука

Разбой на западе Грузии - преступники забрали у фермера выручку от продажи фундука

Хозяин дома, в который ворвались пятеро преступников, подвергся физическому насилию 17.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-17T16:45+0400

2023-09-17T16:45+0400

2023-09-17T16:45+0400

происшествия

грузия

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самегрело-земо сванети

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ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Полиция региона Самегрело-Земо Сванети расследует разбойное нападение на жителя села Медани, из дома которого злоумышленники забрали более 10 тысяч лари (около 4 тыс. долларов) , сообщают ИА Guria News. Инцидент произошел в ночь на воскресенье, пятеро вооруженных людей ворвались в дом одного из сельчан в Цаленджихском районе, забрали деньги и подвергли хозяина дома физическому насилию, сообщают местные СМИ. По имеющейся информации, речь идет о деньгах, которые были выручены от продажи фундука. По одной из версий речь идет не о 10 тысячах лари, а о 17 тысячах лари (6,5 тысяч долларов). Следствие ведется по статье "Разбой". Преступление наказывается лишением свободы сроком от пяти до семи лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

самегрело-земо сванети

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