https://sputnik-georgia.ru/20230917/rost-kriminala-v-shvetsii---vlasti-sozyvayut-soveta-po-borbe-s-organizovannoy-prestupnostyu-282335054.html

Рост криминала в Швеции – власти созывают Совета по борьбе с организованной преступностью

Рост криминала в Швеции – власти созывают Совета по борьбе с организованной преступностью

Только за последние десять дней в стране были застрелены семь человек, сообщают СМИ 17.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-17T19:30+0400

2023-09-17T19:30+0400

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ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Власти Швеции намерены созвать внеочередное заседание Совета по борьбе с организованной преступностью на фоне роста преступности в стране, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра юстиции Швеции Гуннар Стреммер.Причина созыва Совета – это "продолжающаяся волна насилия". Так, только за последние десять дней в стране были застрелены семь человек, отмечает SVT.Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон 14 сентября заявил, что власти королевства решили увеличить финансирование судебной системы на фоне ухудшения ситуации с безопасностью в стране. В ближайшие три года финансирование судебной системы увеличится с 69 до 90 миллиардов шведских крон.

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