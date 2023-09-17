https://sputnik-georgia.ru/20230917/rost-kriminala-v-shvetsii---vlasti-sozyvayut-soveta-po-borbe-s-organizovannoy-prestupnostyu-282335054.html
Рост криминала в Швеции – власти созывают Совета по борьбе с организованной преступностью
Рост криминала в Швеции – власти созывают Совета по борьбе с организованной преступностью
Только за последние десять дней в стране были застрелены семь человек, сообщают СМИ 17.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-17T19:30+0400
2023-09-17T19:30+0400
2023-09-17T20:16+0400
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ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Власти Швеции намерены созвать внеочередное заседание Совета по борьбе с организованной преступностью на фоне роста преступности в стране, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра юстиции Швеции Гуннар Стреммер.Причина созыва Совета – это "продолжающаяся волна насилия". Так, только за последние десять дней в стране были застрелены семь человек, отмечает SVT.Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон 14 сентября заявил, что власти королевства решили увеличить финансирование судебной системы на фоне ухудшения ситуации с безопасностью в стране. В ближайшие три года финансирование судебной системы увеличится с 69 до 90 миллиардов шведских крон.
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Sputnik Грузия
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MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, новости, швеция
Рост криминала в Швеции – власти созывают Совета по борьбе с организованной преступностью
19:30 17.09.2023 (обновлено: 20:16 17.09.2023)
Только за последние десять дней в стране были застрелены семь человек, сообщают СМИ
ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik.
Власти Швеции намерены созвать внеочередное заседание Совета по борьбе с организованной преступностью на фоне роста преступности в стране, сообщает РИА Новости
со ссылкой на министра юстиции Швеции Гуннар Стреммер.
"Мы хотим, чтобы все заинтересованные стороны имели одинаковое представление о ситуации (с преступностью – ред.), чтобы в принимаемых мерах были общие усилия", – заявил Стреммер телеканалу SVT.
Причина созыва Совета – это "продолжающаяся волна насилия". Так, только за последние десять дней в стране были застрелены семь человек, отмечает SVT.
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон 14 сентября заявил, что власти королевства решили увеличить финансирование судебной системы на фоне ухудшения ситуации с безопасностью в стране.
В ближайшие три года финансирование судебной системы увеличится с 69 до 90 миллиардов шведских крон.