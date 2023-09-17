https://sputnik-georgia.ru/20230917/startuet-mezhdunarodnyy-muzykalnyy-festival-osenniy-tbilisi--281938593.html

Стартует международный музыкальный фестиваль "Осенний Тбилиси"

Стартует международный музыкальный фестиваль "Осенний Тбилиси"

На фестивале будут исполнены бессмертные произведения иностранных и грузинских композиторов 17.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-17T11:40+0400

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тбилиси

вахтанг кахидзе

георгий челидзе

тбилисский симфонический оркестр

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ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Международный музыкальный фестиваль "Осенний Тбилиси" в 31-й раз стартует в столице Грузии с 17 сентября по 21 октября, сообщают организаторы.На сцене фестиваля традиционно выступят известные исполнители, музыканты, вокальные коллективы и ансамбли Грузии и других стран. Будут исполнены бессмертные произведения знаменитых иностранных и грузинских композиторов.Все концерты, как и прежде, пройдут на сцене тбилисского Культурно-музыкального центра имени Вахтанга Кахидзе. Билеты уже в продаже в кассах центра и онлайн.Программа:17 сентябряКонцерт симфонической музыки. Участвуют: солист – российский скрипач Вадим Репин, Тбилисский симфонический оркестр, дирижер – Вахтанг Кахидзе.Программа: "Праздничная увертюра" и Концерт №1 для скрипки Шостаковича, а также симфоническая сюита из балета "Амазонки" В. Кахидзе.23 сентябряКонцерт симфонической музыки. Участвуют: солист – итальянский скрипач Доминико Нордио, Тбилисский симфонический оркестр, дирижер – Вахтанг Кахидзе.Программа: "Ракоци-марш" и "Фантастическая симфония" Берлиоза, "Концерт №3 для скрипки" Сен-Санса.27 сентябряКонцерт хоровой музыки. Участвуют: Государственный хор "Латвия", хормейстер Марис Сирмайс.Программа: латвийская хоровая музыка.28 сентябряКонцерт симфонической музыки. Участвуют: Тбилисский симфонический оркестр, Государственный хор "Латвия", хормейстер Марис Сирмайс, Государственная хоровая капелла Грузии, хормейстер Арчил Ушверидзе, солисты – Софио Горделадзе, Нана Дзидзигури, Шалва Мукерия, Георгий Челидзе.Программа: "Симфония №9" Бетховена.7 октябряКонцерт оперной музыки. Участвуют: Тбилисский симфонический оркестр, Государственная хоровая капелла Грузии, солисты – Яно Алибегашвили, Кетеван Кемоклидзе, Георгий Ониани, Леван Табатадзе, Рамаз Чиквиладзе, Георгий Челидзе, Александр Тибелишвили. Дирижер – Вахтанг Кахидзе.Программа: опера "Аида" (концертное исполнение).12 октябряКонцерт симфонической музыки. Участвуют: Тбилисский симфонический оркестр, солист – аргентинский пианист Нельсон Гёрнер, дирижер Вахтанг Кахидзе.Программа: "Концерт №3 для фортепиано" и "Симфония №2" Рахманинова.21 октябряФестиваль хоровой и симфонической музыки. Участвуют: Фестиваль хоро-симфонической музыки, хормейстер Арчил Ушвелидзе. Солисты – Габриэль Чомахашвили, Саломе Квалиашвили, Кетеван Картвелишвили, Гедеван Джинчарадзе, Михаил Джавахишвили, Бадри Чихиашвили, Луки Циклаури, Георгий Натрошвили, Мераб Самкурашвили. Дирижер Вахтанг Кахидзе.Программа: "Реквием" Кахидзе.Международный музыкальный фестиваль "Осенний Тбилиси" проходит в столице Грузии с 1993 года. Основатель и постоянный партнер фестиваля – мэрия города Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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культура, грузия, новости, тбилиси, вахтанг кахидзе, георгий челидзе, тбилисский симфонический оркестр