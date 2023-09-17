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Золотой клад эпохи раннего средневековья найден в Норвегии

Золотой клад эпохи раннего средневековья найден в Норвегии

Клад состоит из 35 маленьких пластин "размером примерно с ноготь" 17.09.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Золотой клад эпохи Меровингов (V - VIII вв. н. э.) обнаружили норвежские археологи в ходе раскопок недалеко от города Лиллехаммер, где раньше, возможно, находился языческий храм, сообщает РИА новости со ссылкой на местное издание Forskning, где публикуются новости о науке и исследованиях. Археологи нашли 35 маленьких тонких пластин, "размером примерно с ноготь", "толщиной с бумажный лист", на них отпечатаны изображения мужчин и женщин в красивых нарядах. В статье отмечено, что находка такого рода золотых пластин является редкостью.Раскопки шли летом и в начале осени в связи с модернизацией трассы E6. Ученые предполагают, что в месте, где обнаружены изделия, раньше находился языческий храм. В начале сентября норвежские СМИ сообщали, что житель Норвегии, купивший металлоискатель, нашел золотой клад VI века. Директор Археологического музея Ставангера Уле Мадсен назвал клад "находкой века в Норвегии".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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