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Золотой клад эпохи раннего средневековья найден в Норвегии
Золотой клад эпохи раннего средневековья найден в Норвегии
Клад состоит из 35 маленьких пластин "размером примерно с ноготь" 17.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-17T22:10+0400
2023-09-17T22:10+0400
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ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Золотой клад эпохи Меровингов (V - VIII вв. н. э.) обнаружили норвежские археологи в ходе раскопок недалеко от города Лиллехаммер, где раньше, возможно, находился языческий храм, сообщает РИА новости со ссылкой на местное издание Forskning, где публикуются новости о науке и исследованиях. Археологи нашли 35 маленьких тонких пластин, "размером примерно с ноготь", "толщиной с бумажный лист", на них отпечатаны изображения мужчин и женщин в красивых нарядах. В статье отмечено, что находка такого рода золотых пластин является редкостью.Раскопки шли летом и в начале осени в связи с модернизацией трассы E6. Ученые предполагают, что в месте, где обнаружены изделия, раньше находился языческий храм. В начале сентября норвежские СМИ сообщали, что житель Норвегии, купивший металлоискатель, нашел золотой клад VI века. Директор Археологического музея Ставангера Уле Мадсен назвал клад "находкой века в Норвегии".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, в мире, наука, норвегия
Золотой клад эпохи раннего средневековья найден в Норвегии
22:10 17.09.2023 (обновлено: 23:15 17.09.2023)
Клад состоит из 35 маленьких пластин "размером примерно с ноготь"
ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik.
Золотой клад эпохи Меровингов (V - VIII вв. н. э.) обнаружили норвежские археологи в ходе раскопок недалеко от города Лиллехаммер, где раньше, возможно, находился языческий храм, сообщает РИА новости
со ссылкой на местное издание Forskning, где публикуются новости о науке и исследованиях.
Археологи нашли 35 маленьких тонких пластин, "размером примерно с ноготь", "толщиной с бумажный лист", на них отпечатаны изображения мужчин и женщин в красивых нарядах.
"Они восходят ко времени, которое в Норвегии мы называем эпохой Меровингов, начавшейся около 550 года и продолжавшейся до эпохи викингов", – говорится в сообщении издания.
В статье отмечено, что находка такого рода золотых пластин является редкостью.
Раскопки шли летом и в начале осени в связи с модернизацией трассы E6. Ученые предполагают, что в месте, где обнаружены изделия, раньше находился языческий храм.
В начале сентября норвежские СМИ сообщали, что житель Норвегии, купивший металлоискатель, нашел золотой клад VI века. Директор Археологического музея Ставангера Уле Мадсен назвал клад "находкой века в Норвегии".