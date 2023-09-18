https://sputnik-georgia.ru/20230918/282392982.html

Жертвой польско-польской войны стала Украина

Жертвой польско-польской войны стала Украина

Итак, ровно в полночь 16 сентября, прямо как в сказке о Золушке, польско-украинская дружба превратилась в открытую торговую войну 18.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-18T20:04+0400

2023-09-18T20:04+0400

2023-09-18T20:08+0400

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Именно в это время вступило в действие изданное в последний момент постановление польского правительства об одностороннем эмбарго на ввоз в страну украинской агропродукции, пишет колумнист РИА Новости.Это решение последовало за отменой эмбарго, которое весной временно вводила Еврокомиссия по требованию все той же Польши. Таким образом, поляки пошли на открытый конфликт и с Киевом, и с Брюсселем.Причем все понимают природу этого конфликта. А она заключается в неумолимо приближающихся парламентских выборах в Польше, которые намечены на 15 октября. По мере выхода их на финишную прямую очевидным становится тот факт, что правящая партия "Право и справедливость" (ПиС) не в состоянии заполучить абсолютное большинство в парламенте, которое обеспечивало ей безраздельное господство в стране в течение последних восьми лет. А единственным подобным партнером может стать блок "Конфедерация", вышедший сейчас на третье место. Если он сохранит и тем более упрочит свои позиции, то может стать обладателем "золотой акции". На этот блок давно уже пытаются навесить ярлык "пророссийского". Таковым он, безусловно, не является, но с гораздо большей определенностью его можно назвать "антиукраинским", поскольку он активно выступает за сокращение потоков украинских мигрантов и украинских продуктов, включая зерно.Именно к этому блоку в последнее время перетекали голоса польских фермеров, по которым снятие ограничений на поставки украинской агропродукции в 2022 году ударило очень больно. А голоса провинции и деревни были ключевыми для электорального успеха ПиС. Потому-то за них и ведется столь отчаянная борьба.В Брюсселе и Киеве надеются на то, что этой борьбой воспользуется оппозиция, демонстративно отстаивающая "европейский путь" Польши. Именно Колодзейчака оппозиционеры отрядили на днях в Брюссель в попытке убедить Еврокомиссию не отменять эмбарго, срок которого истекал 15 сентября. В итоге это вылилось в его словесную перепалку с евродепутатами от ПиС. Сам Колодзейчак охарактеризовал это как "польско-польскую войну, устроенную на глазах всей Европы". Тем не менее Еврокомиссия не вошла в положение поддерживаемой ею польской партии и отменила эмбарго, дав при этом Украине срок в 30 дней для выработки "законодательных мер во избежание резкого роста поставок зерна". То есть 30 дней с 15 сентября — это та самая заветная дата выборов в Польше, после которой, как надеются в Брюсселе, конфликт пойдет на спад.Похоже, надеются на это и в ПиС, в чем пытаются убедить и Украину. Президент Польши Анджей Дуда запланировал личную встречу с киевским коллегой Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН. Видимо, попросит собеседника в необходимости попридержать язык вплоть до выборов. Никто не сомневается в том, что Евросоюз предпримет жесткие меры для признания незаконными действий Польши (а за ней уже последовали Венгрия, Словакия и рассматривает данный вопрос Румыния). И действительно, ЕС является общим рынком, где национальные правительства лишены права на введение односторонних торговых ограничений. Поэтому и в самой Польше прекрасно понимают, что в крайнем случае Европейский суд отменит это эмбарго.А затем партия Качиньского — Дуды — Моравецкого просто разведет руками и скажет: "Мы бились за наших фермеров до конца". Но это будет уже после выборов, когда голоса аграриев не будут так важны.Но в любом случае в запале предвыборных страстей развиваются некоторые тенденции, которые затем могут стать необратимыми. Главной из них является рост антиукраинских настроений.Колодзейчак в недавнем интервью даже предположил, что ПиС сознательно наводнила рынок дешевым украинским зерном, чтобы "перед выборами взрастить антиукраинские, антиевропейские настроения и польский национализм".Однако по мере развития дискуссии о разорении польских фермеров из-за украинского зерна возник закономерный вопрос: как же защищаться от демпинга в условиях общего рынка? Ведь в случае принятия Украины в ЕС уже никакими барьерами нельзя будет оградить свой рынок даже теоретически.И вот появилась первая ласточка: министр сельского хозяйства Польши на прошлой неделе публично предупредил, что Варшава не согласится на вступление Украины в Евросоюз, пока не будут выработаны некие "строгие условия" для защиты польского рынка. Он не сказал, какими в теории могут быть эти "условия". Однако понятно, что в случае ликвидации границ и таможенных барьеров защитить польский агрорынок можно лишь ценой ликвидации украинских фермеров. Так что главной жертвой стремительно развивающейся "польско-польской войны" в итоге все равно станет Украина. А кто же еще?Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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Владимир Корнилов

в мире, аналитика, польша, украина, брюссель, дональд туск, анджей дуда, владимир зеленский, еврокомиссия, оон, обострение ситуации вокруг украины