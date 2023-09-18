https://sputnik-georgia.ru/20230918/ekspert-po-logistike-o-razvorote-eaes-na-vostok-i-proekte-koridora-sever-yug-282391629.html

Эксперт по логистике о развороте ЕАЭС на Восток и проекте коридора "Север-Юг"

Эксперт по логистике о развороте ЕАЭС на Восток и проекте коридора "Север-Юг"

Страны Евразийского экономического союза в условиях политической напряженности переориентируют свои транспортные потоки на Восток. Так считает эксперт в сфере... 18.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-18T18:32+0400

2023-09-18T18:32+0400

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В интервью "Sputnik на русском" генеральный директор компании "Оптимальная логистика" Георгий Властопуло рассказал о своем видении ситуации. Почему в будущем будет появляться все больше транспортных коридоров в Китай? С чем связаны сложности проекта логистического коридора "Север-Юг"? Как санкции изменили российский рынок логистики? Обо всем этом смотрите в видео.

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