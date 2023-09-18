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Эксперт по логистике о развороте ЕАЭС на Восток и проекте коридора "Север-Юг"
Эксперт по логистике о развороте ЕАЭС на Восток и проекте коридора "Север-Юг"
Страны Евразийского экономического союза в условиях политической напряженности переориентируют свои транспортные потоки на Восток. Так считает эксперт в сфере... 18.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-18T18:32+0400
2023-09-18T18:32+0400
2023-09-18T18:32+0400
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В интервью "Sputnik на русском" генеральный директор компании "Оптимальная логистика" Георгий Властопуло рассказал о своем видении ситуации. Почему в будущем будет появляться все больше транспортных коридоров в Китай? С чем связаны сложности проекта логистического коридора "Север-Юг"? Как санкции изменили российский рынок логистики? Обо всем этом смотрите в видео.
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видео, мультимедиа, россия, экспертное мнение, энергетика, видео
видео, мультимедиа, россия, экспертное мнение, энергетика, видео
Эксперт по логистике о развороте ЕАЭС на Восток и проекте коридора "Север-Юг"
Страны Евразийского экономического союза в условиях политической напряженности переориентируют свои транспортные потоки на Восток. Так считает эксперт в сфере экономики Георгий Властопуло.
В интервью "Sputnik на русском" генеральный директор компании "Оптимальная логистика" Георгий Властопуло рассказал о своем видении ситуации. Почему в будущем будет появляться все больше транспортных коридоров в Китай? С чем связаны сложности проекта логистического коридора "Север-Юг"? Как санкции изменили российский рынок логистики? Обо всем этом смотрите в видео.