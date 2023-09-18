https://sputnik-georgia.ru/20230918/kogda-otmechayut-vozdvizhenie-kresta-gospodnya-v-2023-tserkovnyy-kalendar-282395653.html

Когда отмечают Воздвижение Креста Господня в 2023? Церковный календарь

Когда отмечают Воздвижение Креста Господня в 2023? Церковный календарь

Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня – один из главных праздников православного церковного календаря 18.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-18T21:51+0400

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Праздник, посвященный Воздвижению Креста Господня, на котором Спаситель страдал и умер, символизирует поднятие Креста из земли после того, как его обнаружили. Когда в 2023 году отмечают Воздвижение Креста Господня по православному церковному календарю, читайте в Sputnik Грузия. Воздвижение Креста Господня После распятия и воскрешения Спасителя язычники засыпали Гроб Господень и Голгофу землей, а сверху построили языческий храм, пытаясь стереть воспоминания об этом событии из людской памяти. Величайшую святыню христианства обрели вновь при Константине Великом (306-337), через три столетия. Крест нашла мать императора – равноапостольная царица Елена в 326-м в пещере, недалеко от Иерусалима. Пещеру помог найти престарелый еврей, знавший о местонахождении Креста Господня. Христиане, желающие приложиться к Кресту Господню, собрались у места, где была найдена святыня, но сделать это из-за большого скопления народа было невозможно. Встав на возвышенности, иерусалимский патриарх Макарий несколько раз воздвигал (поднимал) Крест, чтобы все смогли увидеть святыню. Императрица часть Креста Господня оставила в Иерусалиме, а другую привезла сыну. В VII веке к воспоминанию об обретении и воздвижении Креста Господня присоединилось также возвращение христианской святыни из персидского плена. Крест Господень вместе с другими сокровищами забрал персидский царь в 614-м, разграбив Иерусалим. Через 14 лет император Ираклий вернул Крест в Иерусалим, одержав победу над персами. Дальнейшая судьба Креста Господня точно неизвестна – по одной из версий, святыню, разделив на части, разнесли по всему миру. Часть Креста Господня по сей день хранится в Иерусалиме – в алтаре греческого храма Воскресения. Церковный календарь Дата праздника Воздвижение Креста Господня в церковном календаре неизменна –православные ежегодно отмечают праздник 27 сентября. Праздновать Воздвижение Креста Господня начали одновременно с самим событием, ему посвященным – праздничные службы проводят во всех православных церквях. Крест во время богослужения торжественно выносят для поклонения из алтаря на середину храма. В церковном календаре Воздвижение Креста Господня имеет один день предпразднства (26 сентября) и семь дней попразднства. Материал подготовлен на основе открытых источников.

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