Народные приметы на Михайлов день 2023: что нельзя делать 19 сентября?
© photo: Sputnik / Александр ИмедашвилиЦерковь Архангела Михаила на ул.Узнадзе
© photo: Sputnik / Александр Имедашвили
Православная церковь 19 сентября вспоминает чудо, совершенное Святым Архистратигом Михаилом в Хонех
Праздник, с которым связано множество примет и запретов, в народе называют Михайлов день, или Михайловы утренники.
Что нельзя делать в Михайлов день: о народных приметах 19 сентября читайте в Sputnik Грузия.
Что нельзя делать
По народным приметам в Михайлов день нельзя печь хлеб и пироги – можно привлечь в дом болезни и неприятности.
Нельзя 19 сентября ходить на какие-то мероприятия и отправляться в дальнюю дорогу – это плохая примета, неудачи будут преследовать весь год.
В Михайлов день нельзя мыть голову – по приметам нарушитель начнет многое забывать, что создаст серьезные проблемы.
© photo: Sputnik / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкИкона "Лорантный архангел Михаил с чудом в Хонех" (конец XV в.)
Икона "Лорантный архангел Михаил с чудом в Хонех" (конец XV в.)
© photo: Sputnik / Владимир Вяткин/
Нельзя собирать 19 сентября овощи и чернику – по приметам нарушившего данный запрет замучают мигрени и глазные болезни.
В Михайлов день нельзя забираться на деревья – это плохая примета, можно упасть и покалечиться.
По народным приметам нельзя 19 сентября отказывать в помощи и просьбах – можно попасть в безвыходную ситуацию.
Народные приметы
По народным приметам потеплеет, если утро в Михайлов день туманное, а если туманной родилась молодая Луна – значит, надвигается ненастье.
Погода переменится, если 19 сентября вечером облака синие, а если при заходе солнца летает паутина – это примета, что ночью будет морозно.
Зима будет холодная, если в Михайлов день с березы листья еще не опадают, а если 19 сентября с утра на деревьях лежит иней – по приметам зимний сезон будет снежный.
© photo: Sputnik / Павел Балабанов / Перейти в фотобанкИкона Андрея Рублева «Архангел Михаил из деисусного чина»
Икона Андрея Рублева «Архангел Михаил из деисусного чина»
© photo: Sputnik / Павел Балабанов/
По народным приметам зима будет суровой, если в Михайлов день осиновые листья вверх лицом ложатся, а если кверху изнанкой – значит, зимний сезон предстоит теплой.
Весна будет ранней, если листья березы желтеют сверху, а если снизу – это явная примета, что весна поздно наступит.
Материал подготовлен на основе открытых источников.