https://sputnik-georgia.ru/20230918/narodnye-primety-na-mikhaylov-den-2023-chto-nelzya-delat-19-sentyabrya-282389857.html

Народные приметы на Михайлов день 2023: что нельзя делать 19 сентября?

Народные приметы на Михайлов день 2023: что нельзя делать 19 сентября?

Православная церковь 19 сентября вспоминает чудо, совершенное Святым Архистратигом Михаилом в Хонех 18.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-18T17:45+0400

2023-09-18T17:45+0400

2023-09-18T17:45+0400

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Праздник, с которым связано множество примет и запретов, в народе называют Михайлов день, или Михайловы утренники. Что нельзя делать в Михайлов день: о народных приметах 19 сентября читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать По народным приметам в Михайлов день нельзя печь хлеб и пироги – можно привлечь в дом болезни и неприятности. Нельзя 19 сентября ходить на какие-то мероприятия и отправляться в дальнюю дорогу – это плохая примета, неудачи будут преследовать весь год. В Михайлов день нельзя мыть голову – по приметам нарушитель начнет многое забывать, что создаст серьезные проблемы. Нельзя собирать 19 сентября овощи и чернику – по приметам нарушившего данный запрет замучают мигрени и глазные болезни. В Михайлов день нельзя забираться на деревья – это плохая примета, можно упасть и покалечиться. По народным приметам нельзя 19 сентября отказывать в помощи и просьбах – можно попасть в безвыходную ситуацию. Народные приметы По народным приметам потеплеет, если утро в Михайлов день туманное, а если туманной родилась молодая Луна – значит, надвигается ненастье. Погода переменится, если 19 сентября вечером облака синие, а если при заходе солнца летает паутина – это примета, что ночью будет морозно. Зима будет холодная, если в Михайлов день с березы листья еще не опадают, а если 19 сентября с утра на деревьях лежит иней – по приметам зимний сезон будет снежный. По народным приметам зима будет суровой, если в Михайлов день осиновые листья вверх лицом ложатся, а если кверху изнанкой – значит, зимний сезон предстоит теплой. Весна будет ранней, если листья березы желтеют сверху, а если снизу – это явная примета, что весна поздно наступит. Материал подготовлен на основе открытых источников.

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