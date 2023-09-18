Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Окружение Саакашвили готовит госпереворот в Грузии – Служба госбезопасности
https://sputnik-georgia.ru/20230918/narodnye-primety-na-mikhaylov-den-2023-chto-nelzya-delat-19-sentyabrya-282389857.html
Народные приметы на Михайлов день 2023: что нельзя делать 19 сентября?
Народные приметы на Михайлов день 2023: что нельзя делать 19 сентября?
Православная церковь 19 сентября вспоминает чудо, совершенное Святым Архистратигом Михаилом в Хонех 18.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-18T17:45+0400
2023-09-18T17:45+0400
справки
религия
календарь религиозных праздников
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23034/95/230349520_0:51:1498:894_1920x0_80_0_0_c9fad03f1dcb5bdd94ad0ed27ff6e92b.jpg
Праздник, с которым связано множество примет и запретов, в народе называют Михайлов день, или Михайловы утренники. Что нельзя делать в Михайлов день: о народных приметах 19 сентября читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать По народным приметам в Михайлов день нельзя печь хлеб и пироги – можно привлечь в дом болезни и неприятности. Нельзя 19 сентября ходить на какие-то мероприятия и отправляться в дальнюю дорогу – это плохая примета, неудачи будут преследовать весь год. В Михайлов день нельзя мыть голову – по приметам нарушитель начнет многое забывать, что создаст серьезные проблемы. Нельзя собирать 19 сентября овощи и чернику – по приметам нарушившего данный запрет замучают мигрени и глазные болезни. В Михайлов день нельзя забираться на деревья – это плохая примета, можно упасть и покалечиться. По народным приметам нельзя 19 сентября отказывать в помощи и просьбах – можно попасть в безвыходную ситуацию. Народные приметы По народным приметам потеплеет, если утро в Михайлов день туманное, а если туманной родилась молодая Луна – значит, надвигается ненастье. Погода переменится, если 19 сентября вечером облака синие, а если при заходе солнца летает паутина – это примета, что ночью будет морозно. Зима будет холодная, если в Михайлов день с березы листья еще не опадают, а если 19 сентября с утра на деревьях лежит иней – по приметам зимний сезон будет снежный. По народным приметам зима будет суровой, если в Михайлов день осиновые листья вверх лицом ложатся, а если кверху изнанкой – значит, зимний сезон предстоит теплой. Весна будет ранней, если листья березы желтеют сверху, а если снизу – это явная примета, что весна поздно наступит. Материал подготовлен на основе открытых источников.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23034/95/230349520_165:0:1498:1000_1920x0_80_0_0_2a5acc0800a9edf9b78812eb2ec40c90.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
справки , религия , календарь религиозных праздников
справки , религия , календарь религиозных праздников

Народные приметы на Михайлов день 2023: что нельзя делать 19 сентября?

17:45 18.09.2023
© photo: Sputnik / Александр ИмедашвилиЦерковь Архангела Михаила на ул.Узнадзе
Церковь Архангела Михаила на ул.Узнадзе - Sputnik Грузия, 1920, 18.09.2023
© photo: Sputnik / Александр Имедашвили
Подписаться на
НовостиTelegram
Православная церковь 19 сентября вспоминает чудо, совершенное Святым Архистратигом Михаилом в Хонех
Праздник, с которым связано множество примет и запретов, в народе называют Михайлов день, или Михайловы утренники.
Что нельзя делать в Михайлов день: о народных приметах 19 сентября читайте в Sputnik Грузия.

Что нельзя делать

По народным приметам в Михайлов день нельзя печь хлеб и пироги – можно привлечь в дом болезни и неприятности.
Нельзя 19 сентября ходить на какие-то мероприятия и отправляться в дальнюю дорогу – это плохая примета, неудачи будут преследовать весь год.
В Михайлов день нельзя мыть голову – по приметам нарушитель начнет многое забывать, что создаст серьезные проблемы.
© photo: Sputnik / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкИкона "Лорантный архангел Михаил с чудом в Хонех" (конец XV в.)
Икона Лорантный архангел Михаил с чудом в Хонех (конец XV в.) - Sputnik Грузия, 1920, 18.09.2023
Икона "Лорантный архангел Михаил с чудом в Хонех" (конец XV в.)
© photo: Sputnik / Владимир Вяткин
/
Перейти в фотобанк
Нельзя собирать 19 сентября овощи и чернику – по приметам нарушившего данный запрет замучают мигрени и глазные болезни.
В Михайлов день нельзя забираться на деревья – это плохая примета, можно упасть и покалечиться.
По народным приметам нельзя 19 сентября отказывать в помощи и просьбах – можно попасть в безвыходную ситуацию.

Народные приметы

По народным приметам потеплеет, если утро в Михайлов день туманное, а если туманной родилась молодая Луна – значит, надвигается ненастье.
Погода переменится, если 19 сентября вечером облака синие, а если при заходе солнца летает паутина – это примета, что ночью будет морозно.
Зима будет холодная, если в Михайлов день с березы листья еще не опадают, а если 19 сентября с утра на деревьях лежит иней – по приметам зимний сезон будет снежный.
© photo: Sputnik / Павел Балабанов / Перейти в фотобанкИкона Андрея Рублева «Архангел Михаил из деисусного чина»
Икона Андрея Рублева «Архангел Михаил из деисусного чина» - Sputnik Грузия, 1920, 18.09.2023
Икона Андрея Рублева «Архангел Михаил из деисусного чина»
© photo: Sputnik / Павел Балабанов
/
Перейти в фотобанк
По народным приметам зима будет суровой, если в Михайлов день осиновые листья вверх лицом ложатся, а если кверху изнанкой – значит, зимний сезон предстоит теплой.
Весна будет ранней, если листья березы желтеют сверху, а если снизу – это явная примета, что весна поздно наступит.
Материал подготовлен на основе открытых источников.
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0