https://sputnik-georgia.ru/20230918/otmeneny-spektakli-dzhona-malkovicha-v-tbilisi--chto-proizoshlo-282390553.html

Отменены спектакли Джона Малковича в Тбилиси – что произошло

Отменены спектакли Джона Малковича в Тбилиси – что произошло

ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Спектакли со знаменитым американским актером Джоном Малковичем, который должен был выступить хедлайнером Международного тбилисского... 18.09.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Спектакли со знаменитым американским актером Джоном Малковичем, который должен был выступить хедлайнером Международного тбилисского театрального фестиваля, отменены из-за состояния здоровья артиста. Спектакль "В одиночестве хлопковых полей" должен был пройти 7 и 8 октября, однако из-за проблем со зрением Малковича мероприятия пришлось отменить. Также отмечается, что, если здоровье актера полностью восстановится, организаторы продолжат переговоры о новых датах. Тем, кто приобрел билеты на спектакли, сумма будет возвращена автоматически. В этом году Международный тбилисский театральный фестиваль пройдет с 22 сентября по 18 октября. Заявлены труппы из Польши, Латвии, Испании, Бельгии, Германии, Украины и Грузии. Программа фестиваля состоит из трех частей: международная программа (30 сентября – 18 октября), программа грузинских спектаклей (22 сентября – 27 октября), а также мастер-классы, тренинги, дискуссии с профессионалами отрасли. Тбилисский международный театральный фестиваль был основан в 2009 году мэрией столицы с целью популяризации города, его культуры и богатой творческой атмосферы. Спустя два года, в 2011 году, Тбилисский международный театральный фестиваль стал членом Ассоциации фестивалей Европы. Неизменной остается цель фестиваля – показать иностранным гостям Тбилиси театральный потенциал Грузии и сделать грузинский театр более популярным.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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культура, новости, культурная жизнь грузии, джон малкович, тбилиси