Пещерный город Уплисцихе: знаменитая достопримечательность Грузии – фото
История пещерного города Уплисцихе насчитывает более трех тысяч лет.
История пещерного города Уплисцихе насчитывает более трех тысяч лет.
Уплисцихе – это один из первых городов на территории Грузии.
Уплисцихе – это один из первых городов на территории Грузии.
Высеченный в скале, город появился в конце второго тысячелетия до нашей эры.
Высеченный в скале, город появился в конце второго тысячелетия до нашей эры.
На территории Уплисцихе во времена его расцвета насчитывалось около 700 пещер.
На территории Уплисцихе во времена его расцвета насчитывалось около 700 пещер.
До нашего времени сохранилось лишь 150 пещер и сооружений на территории города.
До нашего времени сохранилось лишь 150 пещер и сооружений на территории города.
Каждый день Уплисцихе посещают тысячи туристов.
Каждый день Уплисцихе посещают тысячи туристов.
Интерес людей вполне понятен – все хотят увидеть место, где существовала древняя цивилизация.
Интерес людей вполне понятен – все хотят увидеть место, где существовала древняя цивилизация.
Сегодня пещерный город является одним из важнейших и уникальных памятников грузинской культуры.
Сегодня пещерный город является одним из важнейших и уникальных памятников грузинской культуры.
На территории Уплисцихе находятся разные объекты и сооружения, созданные за тысячи лет.
На территории Уплисцихе находятся разные объекты и сооружения, созданные за тысячи лет.
До нашего времени сохранились вот такие удивительные сооружения.
До нашего времени сохранились вот такие удивительные сооружения.
Город также был защищен от врагов рвом и стенами.
Город также был защищен от врагов рвом и стенами.
Этот тоннель спускался к реке. Сейчас тут главный вход на территорию комплекса.
Этот тоннель спускался к реке. Сейчас тут главный вход на территорию комплекса.
С северо-запада город защищали отвесные скалы.
С северо-запада город защищали отвесные скалы.
Туристы с огромным вниманием посещают город Уплисцихе и остаются под впечатлением от увиденного.
Туристы с огромным вниманием посещают город Уплисцихе и остаются под впечатлением от увиденного.
На территории Уплисцихе даже производили вино, тут были обнаружены винодельни.
На территории Уплисцихе даже производили вино, тут были обнаружены винодельни.
На территории города много культовых сооружений.
На территории города много культовых сооружений.
Есть также церковь Уплисцули, построенная в X-XI веках.
Есть также церковь Уплисцули, построенная в X-XI веках.
Уплисцихе находится в сейсмически активном районе. Землетрясения разрушали его на протяжении многих лет, и специалисты настаивают на срочных работах по укреплению и реабилитации пещерного города.
Уплисцихе находится в сейсмически активном районе. Землетрясения разрушали его на протяжении многих лет, и специалисты настаивают на срочных работах по укреплению и реабилитации пещерного города.