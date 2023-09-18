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Пещерный город Уплисцихе: знаменитая достопримечательность Грузии – фото

Пещерный город Уплисцихе: знаменитая достопримечательность Грузии – фото

Пещерный город на левом берегу реки Кура возник в конце второго тысячелетия до нашей эры. За свою историю Уплисцихе пережил и расцветы, и спады, и был покинут... 18.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-18T15:36+0400

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Пещерный город Уплисцихе – один из первых городов на территории Грузии. Уплисцихе высечен в скале, находящейся в 12 км от Гори и в 80 км от Тбилиси.

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