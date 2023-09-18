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Окружение Саакашвили готовит госпереворот в Грузии – Служба госбезопасности
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Пещерный город Уплисцихе: знаменитая достопримечательность Грузии – фото
Пещерный город Уплисцихе: знаменитая достопримечательность Грузии – фото
Пещерный город на левом берегу реки Кура возник в конце второго тысячелетия до нашей эры. За свою историю Уплисцихе пережил и расцветы, и спады, и был покинут... 18.09.2023, Sputnik Грузия
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Пещерный город Уплисцихе – один из первых городов на территории Грузии. Уплисцихе высечен в скале, находящейся в 12 км от Гори и в 80 км от Тбилиси.
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фотоленты, мультимедиа, новости грузии в фотографиях, туристические достопримечательности, главные достопримечательности грузии, туризм в грузии, культура, культурные памятники и церкви грузии, фото
фотоленты, мультимедиа, новости грузии в фотографиях, туристические достопримечательности, главные достопримечательности грузии, туризм в грузии, культура, культурные памятники и церкви грузии, фото

Пещерный город Уплисцихе: знаменитая достопримечательность Грузии – фото

15:36 18.09.2023 (обновлено: 15:45 18.09.2023)
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Пещерный город на левом берегу реки Кура возник в конце второго тысячелетия до нашей эры. За свою историю Уплисцихе пережил и расцветы, и спады, и был покинут в XIX веке
Пещерный город Уплисцихе – один из первых городов на территории Грузии. Уплисцихе высечен в скале, находящейся в 12 км от Гори и в 80 км от Тбилиси.
© photo: Sputnik / Stringer

История пещерного города Уплисцихе насчитывает более трех тысяч лет.

История пещерного города Уплисцихе насчитывает более трех тысяч лет. - Sputnik Грузия
1/18
© photo: Sputnik / Stringer

История пещерного города Уплисцихе насчитывает более трех тысяч лет.

© photo: Sputnik / Stringer

Уплисцихе – это один из первых городов на территории Грузии.

Уплисцихе – это один из первых городов на территории Грузии. - Sputnik Грузия
2/18
© photo: Sputnik / Stringer

Уплисцихе – это один из первых городов на территории Грузии.

Высеченный в скале, город появился в конце второго тысячелетия до нашей эры.

Высеченный в скале, город появился в конце второго тысячелетия до нашей эры. - Sputnik Грузия
3/18

Высеченный в скале, город появился в конце второго тысячелетия до нашей эры.

© photo: Sputnik / Stringer

На территории Уплисцихе во времена его расцвета насчитывалось около 700 пещер.

На территории Уплисцихе во времена его расцвета насчитывалось около 700 пещер. - Sputnik Грузия
4/18
© photo: Sputnik / Stringer

На территории Уплисцихе во времена его расцвета насчитывалось около 700 пещер.

До нашего времени сохранилось лишь 150 пещер и сооружений на территории города.

До нашего времени сохранилось лишь 150 пещер и сооружений на территории города. - Sputnik Грузия
5/18

До нашего времени сохранилось лишь 150 пещер и сооружений на территории города.

Каждый день Уплисцихе посещают тысячи туристов.

Каждый день Уплисцихе посещают тысячи туристов. - Sputnik Грузия
6/18

Каждый день Уплисцихе посещают тысячи туристов.

© photo: Sputnik / Stringer

Интерес людей вполне понятен – все хотят увидеть место, где существовала древняя цивилизация.

Интерес людей вполне понятен – все хотят увидеть место, где существовала древняя цивилизация. - Sputnik Грузия
7/18
© photo: Sputnik / Stringer

Интерес людей вполне понятен – все хотят увидеть место, где существовала древняя цивилизация.

© photo: Sputnik / Stringer

Сегодня пещерный город является одним из важнейших и уникальных памятников грузинской культуры.

Сегодня пещерный город является одним из важнейших и уникальных памятников грузинской культуры. - Sputnik Грузия
8/18
© photo: Sputnik / Stringer

Сегодня пещерный город является одним из важнейших и уникальных памятников грузинской культуры.

© photo: Sputnik / Stringer

На территории Уплисцихе находятся разные объекты и сооружения, созданные за тысячи лет.

На территории Уплисцихе находятся разные объекты и сооружения, созданные за тысячи лет. - Sputnik Грузия
9/18
© photo: Sputnik / Stringer

На территории Уплисцихе находятся разные объекты и сооружения, созданные за тысячи лет.

© photo: Sputnik / Stringer

До нашего времени сохранились вот такие удивительные сооружения.

До нашего времени сохранились вот такие удивительные сооружения. - Sputnik Грузия
10/18
© photo: Sputnik / Stringer

До нашего времени сохранились вот такие удивительные сооружения.

© photo: Sputnik / Stringer

Город также был защищен от врагов рвом и стенами.

Город также был защищен от врагов рвом и стенами. - Sputnik Грузия
11/18
© photo: Sputnik / Stringer

Город также был защищен от врагов рвом и стенами.

© photo: Sputnik / Stringer

Этот тоннель спускался к реке. Сейчас тут главный вход на территорию комплекса.

Этот тоннель спускался к реке. Сейчас тут главный вход на территорию комплекса. - Sputnik Грузия
12/18
© photo: Sputnik / Stringer

Этот тоннель спускался к реке. Сейчас тут главный вход на территорию комплекса.

© photo: Sputnik / Stringer

С северо-запада город защищали отвесные скалы.

С северо-запада город защищали отвесные скалы. - Sputnik Грузия
13/18
© photo: Sputnik / Stringer

С северо-запада город защищали отвесные скалы.

© photo: Sputnik / Stringer

Туристы с огромным вниманием посещают город Уплисцихе и остаются под впечатлением от увиденного.

Туристы с огромным вниманием посещают город Уплисцихе и остаются под впечатлением от увиденного. - Sputnik Грузия
14/18
© photo: Sputnik / Stringer

Туристы с огромным вниманием посещают город Уплисцихе и остаются под впечатлением от увиденного.

© photo: Sputnik / Stringer

На территории Уплисцихе даже производили вино, тут были обнаружены винодельни.

На территории Уплисцихе даже производили вино, тут были обнаружены винодельни. - Sputnik Грузия
15/18
© photo: Sputnik / Stringer

На территории Уплисцихе даже производили вино, тут были обнаружены винодельни.

© photo: Sputnik / Stringer

На территории города много культовых сооружений.

На территории города много культовых сооружений. - Sputnik Грузия
16/18
© photo: Sputnik / Stringer

На территории города много культовых сооружений.

© photo: Sputnik / Stringer

Есть также церковь Уплисцули, построенная в X-XI веках.

Есть также церковь Уплисцули, построенная в X-XI веках. - Sputnik Грузия
17/18
© photo: Sputnik / Stringer

Есть также церковь Уплисцули, построенная в X-XI веках.

© photo: Sputnik / Stringer

Уплисцихе находится в сейсмически активном районе. Землетрясения разрушали его на протяжении многих лет, и специалисты настаивают на срочных работах по укреплению и реабилитации пещерного города.

Уплисцихе находится в сейсмически активном районе. Землетрясения разрушали его на протяжении многих лет, и специалисты настаивают на срочных работах по укреплению и реабилитации пещерного города. - Sputnik Грузия
18/18
© photo: Sputnik / Stringer

Уплисцихе находится в сейсмически активном районе. Землетрясения разрушали его на протяжении многих лет, и специалисты настаивают на срочных работах по укреплению и реабилитации пещерного города.

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