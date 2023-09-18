https://sputnik-georgia.ru/20230918/profobrazovanie-dlya-starsheklassnikov-vskore-stanet-obyazatelnym-v-gosshkolakh-gruzii-282373733.html
Профобразование для старшеклассников вскоре станет обязательным в госшколах Грузии
Профобразование для старшеклассников вскоре станет обязательным в госшколах Грузии
По окончанию школы ученики будут иметь не только аттестат, но и профессию 18.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-18T14:45+0400
2023-09-18T14:45+0400
2023-09-18T14:46+0400
грузия
новости
общество
георгий амилахвари
министерство образования и науки грузии
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ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Профессиональное образование станет обязательным для учеников выпускных классов (9-12 классы) в государственных школах Грузии, заявил министр образования Георгий Амилахвари в эфире телекомпании "Рустави 2". Учеба в школах Грузии длится 12 лет. Все обучение в школах Грузии делится на три ступени: начальная ступень – с первого по шестой класс, базовая – с седьмого по девятый класс, средняя – с десятого по 12 класс. Вместе со школьным аттестатом учащиеся получат и соответствующий документ о получении профобразования. По его словам, по окончании школы у подростков будет возможность трудоустроиться и получать зарплату или продолжить образование и поступить в вуз. В ближайшее время министр пообещал рассказать детали реформы. 100% гарантия трудоустройства – какие программы профобразования профинансируют в Грузии>>Количество студентов, зачисленных в профессиональные училища Грузии в 2022 году, увеличилось на 25,9% по сравнению с показателями 2021 года. По данным Национальной службы статистики "Сакстат", в 2022 году в профучилища поступили 14 103 человека, из них 46,6% – женщины, 53,4% – мужчины. К концу 2022 года количество тех образовательных учреждений, которые принимали студентов на профессиональные программы, было 94, из них 42 были государственными, а 52 – частными. По количеству зачисленных в профучилища студентов лидирует Тбилиси (36,7%), Аджария (19,9%), Имерети (10,0%), Самегрело – Земо Сванети (9,4%), Кахети (6,1%), Квемо Картли (6,0%), сообщает Сакстат. В 2022 году количество выпускников профучилищ составило 7,6 тысячи человек. Большинство из них выбрали такие образовательные программы, как инженерия, производство и строительство, бизнес-администрирование, право, здравоохранение, информационные технологии. После того, как Грузия приняла новый закон "О профессиональном образовании" в 2018 году, в стране значительно развились разные направления профессионального образования.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, георгий амилахвари, министерство образования и науки грузии
грузия, новости, общество, георгий амилахвари, министерство образования и науки грузии
Профобразование для старшеклассников вскоре станет обязательным в госшколах Грузии
14:45 18.09.2023 (обновлено: 14:46 18.09.2023)
По окончанию школы ученики будут иметь не только аттестат, но и профессию
ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Профессиональное образование станет обязательным для учеников выпускных классов (9-12 классы) в государственных школах Грузии, заявил министр образования Георгий Амилахвари в эфире телекомпании "Рустави 2".
Учеба в школах Грузии длится 12 лет. Все обучение в школах Грузии делится на три ступени: начальная ступень – с первого по шестой класс, базовая – с седьмого по девятый класс, средняя – с десятого по 12 класс. Вместе со школьным аттестатом учащиеся получат и соответствующий документ о получении профобразования.
"Мы практически хотим сделать профессиональное образование обязательной частью общего образования в старших классах, естественно, путем введения т. н. интегрированных программ, поскольку это уже дает любому ребенку возможность, наряду с аттестатом об общем образовании, овладеть одной конкретной профессией на момент окончания школы", – отметил Амилахвари.
По его словам, по окончании школы у подростков будет возможность трудоустроиться и получать зарплату или продолжить образование и поступить в вуз.
В ближайшее время министр пообещал рассказать детали реформы.
Количество студентов, зачисленных в профессиональные училища Грузии в 2022 году, увеличилось на 25,9% по сравнению с показателями 2021 года. По данным Национальной службы статистики "Сакстат", в 2022 году в профучилища поступили 14 103 человека, из них 46,6% – женщины, 53,4% – мужчины.
К концу 2022 года количество тех образовательных учреждений, которые принимали студентов на профессиональные программы, было 94, из них 42 были государственными, а 52 – частными.
По количеству зачисленных в профучилища студентов лидирует Тбилиси (36,7%), Аджария (19,9%), Имерети (10,0%), Самегрело – Земо Сванети (9,4%), Кахети (6,1%), Квемо Картли (6,0%), сообщает Сакстат.
В 2022 году количество выпускников профучилищ составило 7,6 тысячи человек. Большинство из них выбрали такие образовательные программы, как инженерия, производство и строительство, бизнес-администрирование, право, здравоохранение, информационные технологии.
После того, как Грузия приняла новый закон "О профессиональном образовании" в 2018 году, в стране значительно развились разные направления профессионального образования.