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Работы грузинских заключенных впервые выставлены на Международной выставке в Милане

Работы грузинских заключенных впервые выставлены на Международной выставке в Милане

Грузинским осужденным предоставлена возможность выставить свои изделия благодаря меморандуму, подписанному между центром профессиональной подготовки и... 18.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-18T15:21+0400

2023-09-18T15:21+0400

2023-09-18T15:35+0400

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ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Впервые работы ручной работы грузинских осужденных выставлены на Международной выставке в Милане Micam & Mipel Milano 2023. Международная выставка Micam & Mipel Milano 2023 – крупнейшее событие для компаний-производителей кожи. В ней принимают участие около 1,5 тысячи компаний из 130 стран мира и 45 тысяч международных покупателей. Выставка проходит с 17 по 20 сентября. Посетители могут увидеть на выставке изделия магазина "Ре-маркет" – кошельки, ремни, сумки и другие изделия, изготовленные из кожи. Бессрочно осужденным в Грузии предоставляется возможность освобождения >>"Ре-маркет" – магазин ресоциализации министерства юстиции, который дает возможность осужденным продавать изделия ручной работы и получать доход. На небольших производствах, оснащенных 3D-принтерами и гравировальными аппаратами, в разных пенитенциарных учреждениях заключенные изготавливают аксессуары. Затем продукция продается в магазине. Грузинским осужденным предоставлена возможность выставить свои изделия ручной работы на международной выставке в Милане в рамках меморандума, подписанного между центром профессиональной подготовки и переподготовки осужденных и агентством "Производи в Грузии". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, милан, выставка, производи в грузии, министерство юстиции грузии, специальная пенитенциарная служба