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Сергей Лавров принял в Москве министра иностранных дел Китая – видео
Сергей Лавров принял в Москве министра иностранных дел Китая – видео
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел в Москве встречу с главой китайской дипломатии Ван И. 18.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-18T20:10+0400
2023-09-18T20:10+0400
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Глава МИД Китая прибыл в Россию, чтобы обсудить важные вопросы, связанные с развитием сотрудничества двух стран, в том числе в сфере экономики.
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видео, мультимедиа, россия, лавров, сергей лавров, китай, видео
видео, мультимедиа, россия, лавров, сергей лавров, китай, видео
Сергей Лавров принял в Москве министра иностранных дел Китая – видео
20:10 18.09.2023 (обновлено: 20:36 18.09.2023)
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел в Москве встречу с главой китайской дипломатии Ван И.
Глава МИД Китая прибыл в Россию, чтобы обсудить важные вопросы, связанные с развитием сотрудничества двух стран, в том числе в сфере экономики.