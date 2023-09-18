https://sputnik-georgia.ru/20230918/sergey-lavrov-prinyal-v-moskve-ministra-inostrannykh-del-kitaya---video-282394315.html

Сергей Лавров принял в Москве министра иностранных дел Китая – видео

Сергей Лавров принял в Москве министра иностранных дел Китая – видео

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел в Москве встречу с главой китайской дипломатии Ван И. 18.09.2023, Sputnik Грузия

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Глава МИД Китая прибыл в Россию, чтобы обсудить важные вопросы, связанные с развитием сотрудничества двух стран, в том числе в сфере экономики.

китай

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