https://sputnik-georgia.ru/20230918/sroki-priema-pervoklassnikov-v-shkoly-gruzii-budut-menyatsya---ministr-282381924.html

Сроки приема первоклассников в школы Грузии будут меняться – министр

Сроки приема первоклассников в школы Грузии будут меняться – министр

В настоящее время в первый класс могут поступить дети, которым исполняется шесть лет до 1 ноября 18.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-18T15:00+0400

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георгий амилахвари

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образование в грузии

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ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Министерство образования и науки Грузии планирует в 2024 году снизить возраст приема в школу еще на два месяца – через несколько лет школьниками смогут стать и те, кому шесть лет исполнится до 1 декабря, сообщил глава ведомства Георгий Амилахвари.Парламент Грузии утвердил проект поправок в закон "Об общем образовании", согласно которому в школы могут пойти дети в возрасте младше 6 лет. Согласно поправкам, возраст приема в школу остается 6 лет, но родители по желанию смогут отправить в первый класс ребенка, которому исполнится 6 лет до 1 ноября того же года.По его словам, процесс поэтапного снижения возраста первоклассников начался два года назад. Теперь родители сами будут решать, готов ли их ребенок идти в школу или продолжит посещать детский сад. Учениками первых классов в Грузии в этом учебном году стали более 50 тысяч детей. В Грузии до 2014 года детей в школу принимали с 5 лет. Однако в 2014 году возраст приема в первый класс был увеличен до 6 полных лет к моменту начала учебного года – 15 сентября. На основании просьб родителей с 2022 года возраст приема в школу был увеличен на месяц. А в начале мая 2023 года срок увеличили до 1 ноября.Ежегодно в государственных школах Грузии около 60 тысяч свободных мест.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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