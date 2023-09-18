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Три страны ЕС бойкотируют платформу в Брюсселе по украинскому зерну

Три страны ЕС бойкотируют платформу в Брюсселе по украинскому зерну

Киев подал иски в ВТО в отношении Варшавы, Будапешта и Братиславы из-за запрета ввозить украинскую продукцию 18.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-18T23:20+0400

2023-09-18T23:20+0400

2023-09-18T23:20+0400

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ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Польша, Венгрия и Словакия решили бойкотировать координационную платформу по украинскому зерну в Брюсселе, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство РАР.Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке.Со своей стороны Киев подал иски во Всемирную торговую организацию (ВТО) в отношении Варшавы, Будапешта и Братиславы из-за запрета ввозить украинскую продукцию, сообщили в Министерстве экономики Украины.В ведомстве выразили надежду, что эти государства снимут ограничения и тогда "не придется долго выяснять отношения в судах".По данным министерства, по вине Польши, Словакии и Венгрии украинские экспортеры уже понесли и продолжают нести значительные убытки из-за простоев, дополнительных расходов и невозможности выполнения внешнеэкономических соглашений.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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в мире, новости, политика, венгрия, словакия, польша, вто, евросоюз, обострение ситуации вокруг украины