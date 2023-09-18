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Украина пожалуется в ВТО на Венгрию, Польшу и Словакию
Украина пожалуется в ВТО на Венгрию, Польшу и Словакию
Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но... 18.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-18T16:18+0400
2023-09-18T16:18+0400
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ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Украина хочет обратиться с жалобой в ВТО в связи с введением Венгрией, Польшей и Словакией односторонних ограничений на импорт украинских сельхозтоваров, заявил замминистра экономики Украины Тарас Качка.Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке.По словам Качка, Украина "через несколько часов" подаст жалобу во Всемирную торговую организацию по поводу запрета импорта ее зерна в указанные страны.Представитель Еврокомиссии Мириам Гарсиа Феррер в свою очередь заявила, что ЕС не обсуждал с Украиной возможность ее обращения в ВТО за урегулированием споров по украинскому экспорту агротоваров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, политика, украина, польша, киев, вто, зерно, обострение ситуации вокруг украины
в мире, новости, политика, украина, польша, киев, вто, зерно, обострение ситуации вокруг украины
Украина пожалуется в ВТО на Венгрию, Польшу и Словакию
Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом
ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Украина хочет обратиться с жалобой в ВТО в связи с введением Венгрией, Польшей и Словакией односторонних ограничений на импорт украинских сельхозтоваров, заявил замминистра экономики Украины Тарас Качка.
Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке.
По словам Качка, Украина "через несколько часов" подаст жалобу во Всемирную торговую организацию по поводу запрета импорта ее зерна в указанные страны.
"Также Киев планирует принять ответные меры своими собственными запретами на импорт ряда продуктов, если они (европейские страны – ред.) не отменят аналогичные ограничения. Эти меры могут быть нацелены на такие товары, как лук и яблоки из Польши и автомобили из Венгрии", – цитирует замминистра Bloomberg.
Представитель Еврокомиссии Мириам Гарсиа Феррер в свою очередь заявила, что ЕС не обсуждал с Украиной возможность ее обращения в ВТО за урегулированием споров по украинскому экспорту агротоваров.