https://sputnik-georgia.ru/20230918/v-gruzii-planirovalsya-gosperevorot-nasilstvennym-putem---sluzhba-gosbezopasnosti-282341473.html

Окружение Саакашвили готовит госпереворот в Грузии – Служба госбезопасности

Окружение Саакашвили готовит госпереворот в Грузии – Служба госбезопасности

Среди организаторов госпереворота – бывший заместитель главы МВД Грузии Вано Мерабишвили, а ныне замглавы военной разведки Украины Георгий Лорткипанидзе 18.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-18T11:13+0400

2023-09-18T11:13+0400

2023-09-18T12:06+0400

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ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Гражданские беспорядки в Грузии планирует организовать группа лиц, действующая как в стране, так и за ее пределами, чтобы насильственным путем сменить власть – один из авторов плана является замглавы МВД времен президентства Михаила Саакашвили, а ныне замглавы военной разведки Украины Георгий Лорткипанидзе, говорится в заявлении Службы госбезопасности. Для осуществления плана в подчинении Лортикпанидзе находятся лица грузинского происхождения, в том числе бывший член охраны третьего президента Грузии Михаил Батурин, а также член ближайшего окружения Саакашвили Мамука Мамулашвили, командир действующего на Украине "Грузинского легиона", сообщили в СГБ.Отмечается, что гражданские беспорядки в Грузии планируются при координации и финансовой поддержке зарубежных стран.Датой начала деструктивных процессов выбран период октябрь-декабрь текущего года, когда должны быть опубликованы промежуточный отчет Еврокомиссии и итоговый отчеты Евросоюза о предоставлении Грузии статуса страны-кандидата на вступление в ЕС.Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Статус кандидата в тот же день получили Украина и Молдова.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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