https://sputnik-georgia.ru/20230918/vladimir-putin-provel-soveschanie-po-ekonomicheskim-voprosam---video-282391966.html

Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам – видео

Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам – видео

Президент РФ Владимир Путин провел с членами правительства России совещание по экономическим вопросам. Смотрите запись выступления главы Российского... 18.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-18T18:51+0400

2023-09-18T18:51+0400

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видео

мультимедиа

россия

владимир путин

экономика

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Этап восстановления российской экономики завершен, страна выдержала санкционное давление, заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. Как изменился прогноз по ВВП России? Растет ли потребительский спрос? Каким будет новый федеральный бюджет на 2024-2026 гг.? И как власти будут решать проблему с ослаблением рубля? Смотрите видео.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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видео, мультимедиа, россия, владимир путин, экономика, видео