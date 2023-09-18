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Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам – видео
Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам – видео
Президент РФ Владимир Путин провел с членами правительства России совещание по экономическим вопросам. Смотрите запись выступления главы Российского... 18.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-18T18:51+0400
2023-09-18T18:51+0400
2023-09-18T19:06+0400
видео
мультимедиа
россия
владимир путин
экономика
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Этап восстановления российской экономики завершен, страна выдержала санкционное давление, заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. Как изменился прогноз по ВВП России? Растет ли потребительский спрос? Каким будет новый федеральный бюджет на 2024-2026 гг.? И как власти будут решать проблему с ослаблением рубля? Смотрите видео.
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видео, мультимедиа, россия, владимир путин, экономика, видео
видео, мультимедиа, россия, владимир путин, экономика, видео
Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам – видео
18:51 18.09.2023 (обновлено: 19:06 18.09.2023)
Президент РФ Владимир Путин провел с членами правительства России совещание по экономическим вопросам. Смотрите запись выступления главы Российского государства на совещании.
Этап восстановления российской экономики завершен, страна выдержала санкционное давление, заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. Как изменился прогноз по ВВП России? Растет ли потребительский спрос? Каким будет новый федеральный бюджет на 2024-2026 гг.? И как власти будут решать проблему с ослаблением рубля? Смотрите видео.