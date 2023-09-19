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СВО: испытания нового дрона-камикадзе "БАС-80"

СВО: испытания нового дрона-камикадзе "БАС-80"

Простота и высокая эффективность боевого применения гарантирует компактному и легкому ударному беспилотнику большое будущее 19.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-19T09:41+0400

2023-09-19T09:41+0400

2023-09-19T09:41+0400

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Российская армия в ближайшее время может получить на вооружение новый дрон-камикадзе "БАС-80", созданный специалистами НПО "Андроидная техника" из карбона или стеклопластика. Несколько образцов уже проходят испытания в зоне СВО. Их появление там отражает стремительное развитие беспилотных технологий конструкторскими бюро и предприятиями ОПК. Беспилотник из композитных материалов отличается легкостью и компактными размерами (за счет складывающихся крыльев). При весе 1,7 кг "БАС-80" способен нести заряд массой 0,5-2 кг со скоростью 130 км/час и поражать цели на удалении до 30 км. Дрон несложен в эксплуатации, запускается из тубуса за счет порохового заряда и может стать надежным спутником каждого российского бойца. Предприятие "Андроидная техника" стало всемирно известным после успешной реализации проекта "Маркер". Он способен самостоятельно обнаруживать и распознавать цели, синхронизироваться с прицелом удаленного оператора. Автономность умной машины – 60 часов. В марте первые четыре "Маркера" начали боевую работу в зоне СВО. Теперь наземный боевой робот получит возможность нести и запускать рои (до 100 единиц) дронов "БАС-80". Заметим, "Андроидная техника" к массовому производству БПЛА готова – в 2022 году втрое увеличила производство электродвигателей для беспилотных авиационных систем, а за 14 лет предприятие разработало более 120 робототехнических комплексов для Роскосмоса, Росатома, медицины и образования. Перспективы дронов-камикадзе "БАС-80" заметно выигрывает в сравнении с американским барражирующим аналогом Switchblade 300 (массой 2,7 кг), предназначенным для "нейтрализации одного солдата или легкобронированного транспортного средства" на удалении до 10 км. Мощность боевой части Switchblade 300 эквивалентна 40-мм выстрелу автоматического гранатомета (масса заряда в два раза меньше). Этот "дрон из рюкзака" разработали по заказу сухопутных войск США для борьбы с талибами* в труднодоступных горных районах Афганистана в ходе операции "Несокрушимая свобода". На украинском ТВД, перенасыщенном системами радиоэлектронной борьбы, "выкидной нож" модификации "300" показал невысокую боевую эффективность. Емкость аккумулятора обеспечивает лишь 15 минут полета, и зачастую этого недостаточно для обнаружения цели. На фоне российской СВО и успехов великолепного "Ланцета" технологии барражирующих боеприпасов активно развиваются во многих странах мира. Дроны-камикадзе позволяют оперативно обнаруживать цели и поражать их вне прямой видимости. Аппараты достаточно автономны, компактны и просты в эксплуатации, доступны самым малым войсковым подразделениям. При необходимости оператор может остановить атаку, чего нельзя сделать после запуска ракеты и артиллерийского выстрела. С другой стороны, средства радиоэлектронной борьбы развиваются столь же стремительно, сохраняется уязвимость радиоканалов управления БПЛА. Будущее за автономными летательными аппаратами с искусственным интеллектом. Для НПО "Андроидная техника" здесь открывается широкий простор. Правительство РФ утвердило стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года и ставит задачу в ближайшие семь лет "систематизировать и масштабировать" производство беспилотников военного и гражданского предназначения. Намечается широкое строительство дронопортов и развитие системы подготовки кадров. Так, тема управления БПЛА "Основы технической подготовки и связи" включена в программу начальной военной подготовки российских школ.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельностьМнение автора может не совпадать с позицией редакции.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegramhttps://t.me/AKhrolenko

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россия, в мире, аналитика, сша, афганистан, нато, роскосмос, росатом, обострение ситуации вокруг украины