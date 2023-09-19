https://sputnik-georgia.ru/20230919/282429034.html

Германия сдалась и вновь хочет российский газ

Германия сдалась и вновь хочет российский газ

Из Германии приходят новости, в полной мере отражающие процессы, к которым привела санкционная антироссийская политика Запада 19.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-19T17:28+0400

2023-09-19T17:28+0400

2023-09-19T17:28+0400

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О них на Западе не принято говорить громко, чтобы не показать, что санкционная антироссийская политика даже не провалилась, а сильнее ударила по самой Европе, пишет колумнист РИА Новости.Депутат немецкого парламента Сара Вагенкнехт, которая и раньше неоднократно отмечалась громкими заявлениями на грани политического фола, обрушилась с разгромной критикой на действующую команду от партии "Зеленые". Досталось на орехи и соседям по еврокоммуналке. Депутат Бундестага, которая точно знакома с самыми свежими статистическими данными, утверждает, что, пока Германия добровольно укладывала голову на санкционную плаху, другие страны Евросоюза не просто не прекратили закупки российских углеводородов — некоторые даже умудрились нарастить объемы импорта по сравнению с периодом до начала СВО. Полным провалом закончились попытки заместить российский импорт и диверсифицировать ресурсную логистику. Сжиженный газ из Соединенных Штатов, который Вашингтон преподносил как абсолютную панацею, оказался значительно дороже трубопроводного, аналогично дорог и СПГ из Катара. В довершение всего, к концу второго года санкционной эквилибристики Германия, которая, по всем без исключения прогнозам, покажет наихудший экономический рост среди стран Старого Света по итогам текущего года, до сих пор не заключила ни одного долгосрочного контракта на поставки голубого топлива, переплачивая по спотовым контрактам миллиарды евро.Таким образом, Сара Вагенкнехт практически добуквенно озвучила нарративы российских медиа- и энергетической сфер, которые звучали уже давно и над которыми упоенно хохотали как наши внутренние либералы, так и широкий пул зарубежных, верующих в быстрый энергетический переход и возможность с кондачка наладить торговые связи, которые скрупулезно выстаиваются даже не годами, а десятилетиями и оберегаются любой властной командой вне зависимости от политического крена. Пришедшая им на смену команда Олафа Шольца из числа партии "Зеленые" проигнорировала очевидную реальность и бросилась крушить и ломать существующие схемы, а всех, кто указывал на неотвратимые грядущие проблемы, просто записывали в число российских агентов и всячески высмеивали.Вообще, кейс Германии в призме попытки выстроить эдакую показательно успешную страну-витрину после разрыва экономических связей с Россией крайне интересен, далеко не закончен и еще ждет своих въедливых исследователей и систематизаторов.Понятно, почему на роль агнца для заклания был выбран именно Берлин.На тот момент самая мощная экономика и индустрия Европы по задумке невидимых сценаристов должна была "переболеть" разрывом экономических связей с Москвой и благодаря толстенной финансовой подушке безопасности продолжить свой успешный исторический бег. Абсолютно логично, более того, если бы у немцев получилось, это стало бы главной геополитической и стратегической победой антироссийской западной коалиции, которой, как кувалдой, выбивали бы из орбиты российского влияния дружественные или хотя бы нейтральные по отношению к нам страны.Естественно, под неусыпным присмотром главного бенефициара этого гамбита.К вящему разочарованию авторов, схема не сработала нигде. Россия с известными потерями и издержками прошла сквозь шторм из ограничений и эмбарго, а запас прочности Германии оказался значительно ниже ожидаемого.Причем осознание этих фактов пришло достаточно давно, именно поэтому пресловутого германского агнца было решено пустить под нож — как не оправдавшего ожиданий. Под это дело в США подписали известный Inflation Reduction Act (IRA), извне запустив процесс релокации немецкого крупного и среднего бизнеса. Если совсем просто: скаковая лошадь под управлением герра Шольца не оправдала высоких ожиданий, ее решили пустить на колбасу.Но вернемся к теме нашего разговора.Правдивость слов Сары Вагенкнехт подтверждают события, о которых в силу узкой специализации неизвестно широкой публике. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью Bloomberg рассказал, что его стране грозит энергетический дефицит, так как Хорватия самовольно увеличила стоимость транзита через свою территорию. Российского газа, что характерно. То есть Загреб и себе газ закачивает, и с соседей, у которых просто нет иного источника, решил три шкуры содрать. Одновременно с этим Чехия, насмотревшись на потрясающие успехи немцев, объявила тендер на строительство нового энергоблока на АЭС "Дукованы". То есть за конвульсиями немецкой экономики государства ЕС следят очень пристально и строят собственные стратегии с учетом чужих ошибок.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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Сергей Савчук https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/0a/252551655_0:0:201:200_100x100_80_0_0_6e08b8f4488df83992fba4ad5a259a0f.jpg

Сергей Савчук https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/0a/252551655_0:0:201:200_100x100_80_0_0_6e08b8f4488df83992fba4ad5a259a0f.jpg

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