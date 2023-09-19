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Азербайджан объявил о начале "антитеррористических мероприятий" в Карабахе
Азербайджан объявил о начале "антитеррористических мероприятий" в Карабахе
Режима прекращения огня в зоне в Карабахе зафиксировали и российские миротворцы 19.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-19T14:01+0400
2023-09-19T14:01+0400
2023-09-19T14:25+0400
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ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Азербайджан начал операцию в Нагорном Карабахе по восстановлению конституционного строя, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны республики.Ранее Минобороны РФ сообщило, что зафиксировало нарушение режима прекращения огня в зоне ответственности российских миротворцев в Мардакертском районе в Нагорном Карабахе, один военный ранен.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.Проблема Лачинского коридораВ апреле 2023 года азербайджанские пограничники установили контрольно-пропускной пункт на границе с Арменией — он появился в начале дороги в Лачинском коридоре, которая ведет в Степанакерт. В декабре 2022 года ту же трассу перекрывали азербайджанские активисты. Появление КПП в Баку объяснили неправомерным использованием армянской стороной дороги в Степанакерт и угрозами безопасности. В Ереване назвали установление КПП грубым нарушением трехстороннего заявления лидеров Армении, России и Азербайджана от 2020 года, а блокирование Лачинского коридора привело к гуманитарной катастрофе в Нагорном Карабахе.На этом фоне в мае Пашинян заявил, что Армения признает суверенитет Азербайджана вместе с территорией Карабаха. Азербайджанский лидер Ильхам Алиев ответил тогда, что мирный договор может быть подписан уже в ближайшем будущем, если Ереван не изменит свою позицию.В конце августа премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в интервью итальянской газете Repubblica, что российские миротворцы не выполняют возложенную на них миссию в Нагорном Карабахе, а Россия якобы уходит из региона. На Смоленской площади риторику армянского премьера назвали неприемлемой, поскольку она никак не помогает решению проблемы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, политика, азербайджан, тбилиси, москва, минобороны рф, армения, карабахский конфликт, нагорно-карабахский конфликт
в мире, новости, политика, азербайджан, тбилиси, москва, минобороны рф, армения, карабахский конфликт, нагорно-карабахский конфликт
Азербайджан объявил о начале "антитеррористических мероприятий" в Карабахе
14:01 19.09.2023 (обновлено: 14:25 19.09.2023)
Режима прекращения огня в зоне в Карабахе зафиксировали и российские миротворцы
ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik
. Азербайджан начал операцию в Нагорном Карабахе по восстановлению конституционного строя, сообщает РИА Новости
со ссылкой на Минобороны республики.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что зафиксировало нарушение режима прекращения огня в зоне ответственности российских миротворцев в Мардакертском районе в Нагорном Карабахе, один военный ранен.
"Зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня в Мардакертском районе – в результате обстрела получил ранение один военнослужащий вооруженного формирования Нагорного Карабаха. Командованием российского миротворческого контингента совместно с азербайджанской и армянской сторонами проводится разбирательство по данному факту", – говорится в сообщении.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
Проблема Лачинского коридора
В апреле 2023 года азербайджанские пограничники установили контрольно-пропускной пункт на границе с Арменией — он появился в начале дороги в Лачинском коридоре, которая ведет в Степанакерт. В декабре 2022 года ту же трассу перекрывали азербайджанские активисты. Появление КПП в Баку объяснили неправомерным использованием армянской стороной дороги в Степанакерт и угрозами безопасности. В Ереване назвали установление КПП грубым нарушением трехстороннего заявления лидеров Армении, России и Азербайджана от 2020 года, а блокирование Лачинского коридора привело к гуманитарной катастрофе в Нагорном Карабахе.
На этом фоне в мае Пашинян заявил, что Армения признает суверенитет Азербайджана вместе с территорией Карабаха. Азербайджанский лидер Ильхам Алиев ответил тогда, что мирный договор может быть подписан уже в ближайшем будущем, если Ереван не изменит свою позицию.
В конце августа премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в интервью итальянской газете Repubblica, что российские миротворцы не выполняют возложенную на них миссию в Нагорном Карабахе, а Россия якобы уходит из региона. На Смоленской площади риторику армянского премьера назвали неприемлемой, поскольку она никак не помогает решению проблемы.