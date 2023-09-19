https://sputnik-georgia.ru/20230919/denezhnye-perevody-ot-migrantov-v-gruziyu-prodolzhayut-rasti--novye-dannye-282400680.html
Денежные переводы от мигрантов в Грузию продолжают расти – новые данные
Денежные переводы от мигрантов в Грузию продолжают расти – новые данные
По объему денежных переводов в Грузию за первые восемь месяцев 2023 года лидером является Россия 19.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-19T09:01+0400
2023-09-19T09:01+0400
2023-09-19T09:01+0400
грузия
новости
экономика
денежные переводы
статистика
национальный банк грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23408/45/234084550_0:134:2000:1259_1920x0_80_0_0_b306d9ab28682653cfd05140dbcec2a5.jpg
ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-августе 2023 года вырос на 23,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 2 995,1 миллиона долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.По объему денежных переводов в Грузию за первые восемь месяцев 2023 года лидером является Россия.По данным Национального банка, из России за отчетный период поступило около 1 256,2 миллиона долларов – 41,9% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем переводов.Россия лидирует по объему переводов в августеДенежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в августе 2023 года снизились на 14,1% по сравнению с июлем прошлого года и составили 287 миллионов долларов.В августе из России перечислено 60,3 миллиона долларов – 21% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Из России в августе 2023 года поступило денежных переводов на 45,6% меньше, чем за тот же период прошлого года.Сколько валюты перевели из ГрузииВ августе из Грузии за границу перевели 29,2 миллиона долларов, что на 1% меньше, чем за тот же месяц 2022 года.За восемь месяцев 2023 года из Грузии за границу перевели 230,2 миллиона долларов, что на 7% больше, чем за тот же период 2022 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23408/45/234084550_72:0:1929:1393_1920x0_80_0_0_3f3f2f6fe1975351a9c30b19fc01bc3b.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, экономика, денежные переводы, статистика, национальный банк грузии
грузия, новости, экономика, денежные переводы, статистика, национальный банк грузии
Денежные переводы от мигрантов в Грузию продолжают расти – новые данные
По объему денежных переводов в Грузию за первые восемь месяцев 2023 года лидером является Россия
ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-августе 2023 года вырос на 23,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 2 995,1 миллиона долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.
По объему денежных переводов в Грузию за первые восемь месяцев 2023 года лидером является Россия.
Статистика денежных переводов в Грузию за январь-август 2023 года
Россия
1 256,2
13,1
Италия
340,2
21,2
США
277,0
34,9
Греция
148,3
0,7
Германия
145,4
44,5
По данным Национального банка
, из России за отчетный период поступило около 1 256,2 миллиона долларов – 41,9% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем переводов.
Россия лидирует по объему переводов в августе
Денежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в августе 2023 года снизились на 14,1% по сравнению с июлем прошлого года и составили 287 миллионов долларов.
Статистика денежных переводов в Грузию за август 2023 года
Страна
Объем, млн долларов
Рост/Падение, %
Россия
60,3
-45,6
Италия
45,0
23,0
США
40,2
37,6
Германия
20,4
33,5
Греция
19,9
6,0
В августе из России перечислено 60,3 миллиона долларов – 21% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Из России в августе 2023 года поступило денежных переводов на 45,6% меньше, чем за тот же период прошлого года.
Сколько валюты перевели из Грузии
В августе из Грузии за границу перевели 29,2 миллиона долларов, что на 1% меньше, чем за тот же месяц 2022 года.
За восемь месяцев 2023 года из Грузии за границу перевели 230,2 миллиона долларов, что на 7% больше, чем за тот же период 2022 года.