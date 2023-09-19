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Денежные переводы от мигрантов в Грузию продолжают расти – новые данные

Денежные переводы от мигрантов в Грузию продолжают расти – новые данные

По объему денежных переводов в Грузию за первые восемь месяцев 2023 года лидером является Россия 19.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-19T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-августе 2023 года вырос на 23,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 2 995,1 миллиона долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.По объему денежных переводов в Грузию за первые восемь месяцев 2023 года лидером является Россия.По данным Национального банка, из России за отчетный период поступило около 1 256,2 миллиона долларов – 41,9% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем переводов.Россия лидирует по объему переводов в августеДенежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в августе 2023 года снизились на 14,1% по сравнению с июлем прошлого года и составили 287 миллионов долларов.В августе из России перечислено 60,3 миллиона долларов – 21% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Из России в августе 2023 года поступило денежных переводов на 45,6% меньше, чем за тот же период прошлого года.Сколько валюты перевели из ГрузииВ августе из Грузии за границу перевели 29,2 миллиона долларов, что на 1% меньше, чем за тот же месяц 2022 года.За восемь месяцев 2023 года из Грузии за границу перевели 230,2 миллиона долларов, что на 7% больше, чем за тот же период 2022 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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