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Движение в центре Тбилиси будет ограничено в течение двух месяцев

Движение в центре Тбилиси будет ограничено в течение двух месяцев

Ограничение будет действовать в ночные часы в течение ближайших двух месяцев 19.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-19T18:49+0400

2023-09-19T18:49+0400

2023-09-19T18:49+0400

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ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Движение транспорта будет ограничено на пересечении улиц Чабуа Амиреджиби и Какуцы Чолокашвили до улицы Михаила Тамарашвили, соединяющих два крупных района столицы, Ваке и Сабуртало, сообщает мэрия Тбилиси. Ограничения вводятся в связи с установкой защитной сетки от камнепада и укрепительных работ скалистого склона на шоссе Чабуа Амиреджиби. Камнепад произошел вечером 14 августа у тоннеля, выходящего к улице Цинцадзе. Движение транспортных средств в связи с проводимыми работами будет ограничено с 20 сентября по 30 ноября с 23:00 до 06:00 по тбилисскому времени. В период действия ограничений автомобили смогут передвигаться по перекрестку Какуцы Чолокашвили, улицам Сулхана Цинцадзе и Михаила Тамарашвили. Мэрия Тбилиси приносит извинения за причиненные жителям и гостям города неудобства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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