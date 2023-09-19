https://sputnik-georgia.ru/20230919/gruziya-prinimaet-festival-kitayskogo-kino-282406112.html

Грузия принимает фестиваль китайского кино

Грузия принимает фестиваль китайского кино

В рамках фестиваля состоится рабочая встреча грузинских и китайских кинематографистов 19.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-19T11:28+0400

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культура

грузия

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китай

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ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Фестиваль китайского кино проходит в кинотеатре Национального архива Грузии, говорится в сообщении министерства культуры, спорта и молодежи Грузии. Мероприятие проходит в два этапа: 17-19 сентября и 27-30 сентября.В фестивальные дни гости смогут увидеть следующие семь фильмов: В рамках фестиваля во вторник, 19 сентября, состоится рабочая встреча представителей Национального центра кинематографии Грузии и делегации киноадминистрации Китая в здании министерства культуры. Фестиваль проходит при организации и поддержке министерства культуры, спорта и молодежи Грузии, посольства Китая в Грузии, киноадминистрации Китая и Нацархива Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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