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Грузия принимает фестиваль китайского кино
Грузия принимает фестиваль китайского кино
В рамках фестиваля состоится рабочая встреча грузинских и китайских кинематографистов 19.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-19T11:28+0400
2023-09-19T11:28+0400
2023-09-19T12:05+0400
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ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Фестиваль китайского кино проходит в кинотеатре Национального архива Грузии, говорится в сообщении министерства культуры, спорта и молодежи Грузии. Мероприятие проходит в два этапа: 17-19 сентября и 27-30 сентября.В фестивальные дни гости смогут увидеть следующие семь фильмов: В рамках фестиваля во вторник, 19 сентября, состоится рабочая встреча представителей Национального центра кинематографии Грузии и делегации киноадминистрации Китая в здании министерства культуры. Фестиваль проходит при организации и поддержке министерства культуры, спорта и молодежи Грузии, посольства Китая в Грузии, киноадминистрации Китая и Нацархива Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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культура, грузия, новости, китай
культура, грузия, новости, китай
Грузия принимает фестиваль китайского кино
11:28 19.09.2023 (обновлено: 12:05 19.09.2023)
В рамках фестиваля состоится рабочая встреча грузинских и китайских кинематографистов
ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Фестиваль китайского кино проходит в кинотеатре Национального архива Грузии, говорится в сообщении министерства культуры, спорта и молодежи Грузии.
Мероприятие проходит в два этапа: 17-19 сентября и 27-30 сентября.
В фестивальные дни гости смогут увидеть следующие семь фильмов:
The Battle At Lake Changjin II.
В рамках фестиваля во вторник, 19 сентября, состоится рабочая встреча представителей Национального центра кинематографии Грузии и делегации киноадминистрации Китая в здании министерства культуры.
Фестиваль проходит при организации и поддержке министерства культуры, спорта и молодежи Грузии, посольства Китая в Грузии, киноадминистрации Китая и Нацархива Грузии.