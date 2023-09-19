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Кто и сколько инвестирует в Грузию?
Кто и сколько инвестирует в Грузию?
Объем прямых иностранных инвестиций в Грузию во втором квартале 2023 года, по предварительной оценке, вырос на 29,9% по сравнению с аналогичным периодом 2022... 19.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-19T20:19+0400
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Согласно информации Национальной службы статистики, самыми популярными отраслями для инвестирования в Грузии во втором квартале 2023 года были финансовая и страховая деятельность, энергетика, обрабатывающая промышленность, торговля и недвижимость.По словам премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, рост объема прямых иностранных инвестиций в Грузию указывает на то, что инвесторы доверяют стабильной, устойчивой и прогнозируемой среде, созданной в стране благодаря правильной политике правительства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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туризм, грузия, экономика, инфографика, инфографика
Кто и сколько инвестирует в Грузию?
Объем прямых иностранных инвестиций в Грузию во втором квартале 2023 года, по предварительной оценке, вырос на 29,9% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составил 505,7 миллиона долларов
Согласно информации Национальной службы статистики, самыми популярными отраслями для инвестирования в Грузии во втором квартале 2023 года были финансовая и страховая деятельность, энергетика, обрабатывающая промышленность, торговля и недвижимость.
По словам премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, рост объема прямых иностранных инвестиций в Грузию указывает на то, что инвесторы доверяют стабильной, устойчивой и прогнозируемой среде, созданной в стране благодаря правильной политике правительства.