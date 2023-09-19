https://sputnik-georgia.ru/20230919/medlit-nelzya-spetsialist-ob-itogakh-aralskogo-sammita-v-dushanbe---video-282421569.html

Медлить нельзя: специалист об итогах "Аральского саммита" в Душанбе – видео

Медлить нельзя: специалист об итогах "Аральского саммита" в Душанбе – видео

Дефицит воды в странах Центральной Азии все сильнее ощущается во всех странах региона и вызывает много разногласий. Об этом в интервью "Sputnik на русском"... 19.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-19T14:49+0400

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Почему решить проблемы с водой страны региона могут только вместе? Какую помощь им может оказать Россия? Почему судьба Аральского моря и всей Центральной Азии может зависеть от Афганистана? Обо всем этом смотрите в видео.

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видео, мультимедиа, россия, экспертное мнение, азия, природа, в мире, видео