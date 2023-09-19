https://sputnik-georgia.ru/20230919/missiya--sokhranit-mir---premer-gruzii-pozdravil-razvedchikov-s-professionalnym-dnem-282406301.html

"Миссия - сохранить мир" – премьер Грузии поздравил разведчиков с профессиональным днем

"Миссия - сохранить мир" – премьер Грузии поздравил разведчиков с профессиональным днем

Премьер поблагодарил работников за профессионализм и преданность делу 19.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-19T11:51+0400

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грузия

политика

новости

ираклий гарибашвили

служба разведки

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ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил с профессиональным праздником руководителей и работников Службы разведки страны, отметив, что главная задача этого ведомства – сохранить мир и стабильность в стране. По словам главы правительства, Служба разведки Грузии на сегодняшний день сформировалась в ведомство европейских стандартов, которая полноценно и эффективно отвечает вызовам.Премьер поблагодарил работников за профессионализм и преданность делу, пожелав всем дальнейших успехов.Служба разведки Грузии – учреждение специального назначения исполнительной власти, находящееся в непосредственном подчинении премьер-министра.Основными целями деятельности Службы являются определение внешних угроз и рисков, обеспечение государственно-политических должностных лиц страны разведывательной информацией, необходимой для принятия решений в политической, экономической, информационной, экологической сферах, в сфере обороны и других сферах национальной безопасности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, ираклий гарибашвили, служба разведки