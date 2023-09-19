https://sputnik-georgia.ru/20230919/moskva-stala-liderom-sredi-megapolisov-g20-282404629.html

Москва стала лидером среди мегаполисов G20

Москва стала лидером среди мегаполисов G20

Рынок труда в Москве остается стабильным 19.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-19T10:22+0400

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ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Уровень безработицы в Москве за 2022 год, рассчитанный по методологии Международной организации труда, составил 2,2%, что является самым низким показателем среди крупнейших городов стран G20, сообщает РИА Новости со ссылкой на и. о. заместителя столичного мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова. Рынок труда в Москве остается стабильным за счет развития промышленности и высокотехнологичных предприятий, созданию производств, направленных на импортозамещение, отметил он.В группу двадцати (G20) входят 19 стран (Австралия, Аргентина, Бразилия, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Республика Корея, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, Соединенное Королевство, США, Франция, Южная Африка и Япония) и Европейский союз.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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