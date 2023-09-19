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Москва стала лидером среди мегаполисов G20
Москва стала лидером среди мегаполисов G20
Рынок труда в Москве остается стабильным 19.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-19T10:22+0400
2023-09-19T10:22+0400
2023-09-19T11:16+0400
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ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Уровень безработицы в Москве за 2022 год, рассчитанный по методологии Международной организации труда, составил 2,2%, что является самым низким показателем среди крупнейших городов стран G20, сообщает РИА Новости со ссылкой на и. о. заместителя столичного мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова. Рынок труда в Москве остается стабильным за счет развития промышленности и высокотехнологичных предприятий, созданию производств, направленных на импортозамещение, отметил он.В группу двадцати (G20) входят 19 стран (Австралия, Аргентина, Бразилия, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Республика Корея, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, Соединенное Королевство, США, Франция, Южная Африка и Япония) и Европейский союз.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, в мире, новости, москва, международная организация труда
россия, в мире, новости, москва, международная организация труда
Москва стала лидером среди мегаполисов G20
10:22 19.09.2023 (обновлено: 11:16 19.09.2023)
Рынок труда в Москве остается стабильным
ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik.
Уровень безработицы в Москве за 2022 год, рассчитанный по методологии Международной организации труда, составил 2,2%, что является самым низким показателем среди крупнейших городов стран G20, сообщает РИА Новости
со ссылкой на и. о. заместителя столичного мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.
"По методологии МОТ безработица в Москве по итогам 2022 года снизилась до 2,2 процента после 2,6 процента в 2021-м. Благодаря этому российская столица третий год подряд является лидером по самому низкому уровню безработицы среди мегаполисов стран "Большой двадцатки", – приводятся его слова на сайте комплекса экономической политики и имущественно‑земельных отношений.
Рынок труда в Москве остается стабильным за счет развития промышленности и высокотехнологичных предприятий, созданию производств, направленных на импортозамещение, отметил он.
"В столице расширяют деятельность уже существующие компании и появляются новые, которые привлекают работников. Это стимулирует развитие смежных сфер экономики, создает баланс на рынке труда и способствует снижению уровня безработицы", - добавил Ефимов.
В группу двадцати (G20) входят 19 стран (Австралия, Аргентина, Бразилия, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Республика Корея, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, Соединенное Королевство, США, Франция, Южная Африка и Япония) и Европейский союз.