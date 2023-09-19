https://sputnik-georgia.ru/20230919/narodnye-primety-na-lukov-den-2023-chto-nelzya-delat-20-sentyabrya-282416688.html
Народные приметы на Луков день 2023: что нельзя делать 20 сентября?
Народные приметы на Луков день 2023: что нельзя делать 20 сентября?
Православная церковь 20 сентября поминает преподобного Луку Глубокореченского – игумена Спасового монастыря, жившего в Х веке 19.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-19T14:22+0400
2023-09-19T14:22+0400
2023-09-19T14:28+0400
справки
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В народе праздник, с которым связано множество примет и запретов, называют Луков день. Что нельзя делать в Луков день и о народных приметах 20 сентября, читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать По народным приметам нельзя в Луков день давать и брать взаймы хлеб и деньги – вылезти из долгов и неприятностей будет сложно. Нельзя есть 20 сентября лук нового урожая – это плохая примета, весь урожай испортится. Свататься в Луков день нельзя – исход дела будет неудачный. Также нельзя 20 сентября дарить девочкам куклы – по приметам это приведет к бесплодию. По народным приметам нельзя в Луков день хвалиться финансовым достатком и здоровьем – нищета и болезни будут преследовать его весь год. В Луков день нельзя принимать презенты от малознакомых людей – по приметам это приведет к сплетням и обвинениям. Нельзя 20 сентября есть картошку и репу, а также жарить семечки – по приметам избежать скандалов и болезней не удастся. Народные приметы По народным приметам похолодает, если на небе в Луков день видны белые облака, черные – к дождю, а если трясогузки 20 сентября появились стаями, значит ненастье затянется. Осень будет холодной, если журавли в Луков день летят высоко и курлычут, а если низко и не спеша – это примета, что осенний сезон будет теплый и долгий. Зима предстоит теплая и влажная, если у вишни поздний листопад, а если на луковице много шелухи – это примета, указывающая, что зимний сезон ожидается суровый. Морозы скоро ударят, если шишки растут на елках низко, а если высоко – это явная примета, что морозы ожидаются только в конце зимы. По народным приметам домашние животные будут здоровы весь год, если в Луков день надеть на них венки из лука. Материал подготовлен на основе открытых источников
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MIA „Rosiya Segodnya“
Лиза Офман
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg
справки
Народные приметы на Луков день 2023: что нельзя делать 20 сентября?
14:22 19.09.2023 (обновлено: 14:28 19.09.2023)
Православная церковь 20 сентября поминает преподобного Луку Глубокореченского – игумена Спасового монастыря, жившего в Х веке
В народе праздник, с которым связано множество примет и запретов, называют Луков день.
Что нельзя делать в Луков день и о народных приметах 20 сентября, читайте в Sputnik Грузия
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Что нельзя делать
По народным приметам нельзя в Луков день давать и брать взаймы хлеб и деньги – вылезти из долгов и неприятностей будет сложно.
Нельзя есть 20 сентября лук нового урожая – это плохая примета, весь урожай испортится.
Свататься в Луков день нельзя – исход дела будет неудачный. Также нельзя 20 сентября дарить девочкам куклы – по приметам это приведет к бесплодию.
По народным приметам нельзя в Луков день хвалиться финансовым достатком и здоровьем – нищета и болезни будут преследовать его весь год.
В Луков день нельзя принимать презенты от малознакомых людей – по приметам это приведет к сплетням и обвинениям.
Нельзя 20 сентября есть картошку и репу, а также жарить семечки – по приметам избежать скандалов и болезней не удастся.
Народные приметы
По народным приметам похолодает, если на небе в Луков день видны белые облака, черные – к дождю, а если трясогузки 20 сентября появились стаями, значит ненастье затянется.
Осень будет холодной, если журавли в Луков день летят высоко и курлычут, а если низко и не спеша – это примета, что осенний сезон будет теплый и долгий.
Зима предстоит теплая и влажная, если у вишни поздний листопад, а если на луковице много шелухи – это примета, указывающая, что зимний сезон ожидается суровый.
Морозы скоро ударят, если шишки растут на елках низко, а если высоко – это явная примета, что морозы ожидаются только в конце зимы.
По народным приметам домашние животные будут здоровы весь год, если в Луков день надеть на них венки из лука.
Материал подготовлен на основе открытых источников