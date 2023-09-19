https://sputnik-georgia.ru/20230919/novye-grani-istorii--unikalnye-dokumenty-o-gruzii-obnaruzhili-v-arkhive-vatikana-282400249.html

Новые грани истории – уникальные документы о Грузии обнаружили в архиве Ватикана

Новые грани истории – уникальные документы о Грузии обнаружили в архиве Ватикана

Ученые, исследователи и преподаватели из Грузии имеют возможность работать в библиотеках, архивах и музейных хранилищах Ватикана 19.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-19T10:02+0400

2023-09-19T10:02+0400

2023-09-19T10:02+0400

грузия

новости

общество

культура

ватикан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23015/71/230157172_0:276:3150:2048_1920x0_80_0_0_9778afc4e6cb47d5989a3f211ebeeb01.jpg

ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Переводы XVII-XIX веков, личные и официальные письма, и другие документальные материалы, которые до сегодняшнего дня не были изучены, были найдены в здании Propaganda Fide в Ватикане, говорится в сюжете телеканала "Рустави 2". Здание Propaganda Fide было первой резиденцией Папского городского колледжа для обучения католических миссионеров, а с самого начала оно также служило резиденцией Священной конгрегации распространения веры (Propaganda Fide), основанной в 1622 году. Здесь хранится множество уникальных материалов, в том числе касающиеся Грузии. Меморандум о сотрудничестве между министерством образования и науки и Конгрегацией католического образования Ватикана уже подписан. Следовательно, ученые, исследователи и преподаватели имеют возможность работать в библиотеках, архивах и музейных хранилищах Ватикана. Ученые утверждают, что сомнений в том, что в архивах Ватикана хранятся важные страницы нашей истории нет. Некоторые исследователи не исключают, что в личном архиве Екатерины Чавчавадзе, хранящемся в Ватикане, можно обнаружить и фотографию поэта Николоза Бараташвили. Более 885 километров полок, 35 тысяч томов, около 2 миллионов книг и 150 тысяч рукописей – работа в направлении изучения документов займет несколько лет, говорят исследователи. "Очень много эпизодов оживает из нашей истории средневековья. В том числе социально-экономическая и политическая ситуация, дипломатические отношения, одежда и другие нюансы, которые, я думаю, покажут вопросы нашей средневековой истории с новыми гранями", – говорит в сюжете ректор Горийского государственного университета Георгий Сосиашвили. Сосиашвили отмечает, что ученых ждет увлекательное приключение – путешествие в неизвестных для нас эпизодах истории с помощью материалов, хранящихся в архиве Ватикана. Грузия и Ватикан установили дипломатические отношения в мае 1992 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, культура, ватикан