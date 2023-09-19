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Новые грани истории – уникальные документы о Грузии обнаружили в архиве Ватикана
Новые грани истории – уникальные документы о Грузии обнаружили в архиве Ватикана
Ученые, исследователи и преподаватели из Грузии имеют возможность работать в библиотеках, архивах и музейных хранилищах Ватикана 19.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-19T10:02+0400
2023-09-19T10:02+0400
2023-09-19T10:02+0400
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ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Переводы XVII-XIX веков, личные и официальные письма, и другие документальные материалы, которые до сегодняшнего дня не были изучены, были найдены в здании Propaganda Fide в Ватикане, говорится в сюжете телеканала "Рустави 2". Здание Propaganda Fide было первой резиденцией Папского городского колледжа для обучения католических миссионеров, а с самого начала оно также служило резиденцией Священной конгрегации распространения веры (Propaganda Fide), основанной в 1622 году. Здесь хранится множество уникальных материалов, в том числе касающиеся Грузии. Меморандум о сотрудничестве между министерством образования и науки и Конгрегацией католического образования Ватикана уже подписан. Следовательно, ученые, исследователи и преподаватели имеют возможность работать в библиотеках, архивах и музейных хранилищах Ватикана. Ученые утверждают, что сомнений в том, что в архивах Ватикана хранятся важные страницы нашей истории нет. Некоторые исследователи не исключают, что в личном архиве Екатерины Чавчавадзе, хранящемся в Ватикане, можно обнаружить и фотографию поэта Николоза Бараташвили. Более 885 километров полок, 35 тысяч томов, около 2 миллионов книг и 150 тысяч рукописей – работа в направлении изучения документов займет несколько лет, говорят исследователи. "Очень много эпизодов оживает из нашей истории средневековья. В том числе социально-экономическая и политическая ситуация, дипломатические отношения, одежда и другие нюансы, которые, я думаю, покажут вопросы нашей средневековой истории с новыми гранями", – говорит в сюжете ректор Горийского государственного университета Георгий Сосиашвили. Сосиашвили отмечает, что ученых ждет увлекательное приключение – путешествие в неизвестных для нас эпизодах истории с помощью материалов, хранящихся в архиве Ватикана. Грузия и Ватикан установили дипломатические отношения в мае 1992 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, культура, ватикан
грузия, новости, общество, культура, ватикан
Новые грани истории – уникальные документы о Грузии обнаружили в архиве Ватикана
Ученые, исследователи и преподаватели из Грузии имеют возможность работать в библиотеках, архивах и музейных хранилищах Ватикана
ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Переводы XVII-XIX веков, личные и официальные письма, и другие документальные материалы, которые до сегодняшнего дня не были изучены, были найдены в здании Propaganda Fide в Ватикане, говорится в сюжете телеканала "Рустави 2".
Здание Propaganda Fide было первой резиденцией Папского городского колледжа для обучения католических миссионеров, а с самого начала оно также служило резиденцией Священной конгрегации распространения веры (Propaganda Fide), основанной в 1622 году. Здесь хранится множество уникальных материалов, в том числе касающиеся Грузии.
Меморандум о сотрудничестве между министерством образования и науки и Конгрегацией католического образования Ватикана уже подписан. Следовательно, ученые, исследователи и преподаватели имеют возможность работать в библиотеках, архивах и музейных хранилищах Ватикана.
Ученые утверждают, что сомнений в том, что в архивах Ватикана хранятся важные страницы нашей истории нет. Некоторые исследователи не исключают, что в личном архиве Екатерины Чавчавадзе, хранящемся в Ватикане, можно обнаружить и фотографию поэта Николоза Бараташвили.
"О больших (исторических – прим.ред.) событиях более-менее у нас есть данные, но информации о том, что их обусловило, меньше. Большая часть этих документов, содержащих именно эту информацию, хранятся в этом архиве. Здесь мы встречаем письма Эрекле II, Соломона II, письма других исторических лиц", – говорит исследователь, переводчик Татия Мтварелидзе.
Более 885 километров полок, 35 тысяч томов, около 2 миллионов книг и 150 тысяч рукописей – работа в направлении изучения документов займет несколько лет, говорят исследователи.
"Очень много эпизодов оживает из нашей истории средневековья. В том числе социально-экономическая и политическая ситуация, дипломатические отношения, одежда и другие нюансы, которые, я думаю, покажут вопросы нашей средневековой истории с новыми гранями", – говорит в сюжете ректор Горийского государственного университета Георгий Сосиашвили.
Сосиашвили отмечает, что ученых ждет увлекательное приключение – путешествие в неизвестных для нас эпизодах истории с помощью материалов, хранящихся в архиве Ватикана.
Грузия и Ватикан установили дипломатические отношения в мае 1992 года.