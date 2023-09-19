https://sputnik-georgia.ru/20230919/politseyskiy-ubil-dvukh-zhenschin-v-tsentre-tbilisi---zayavlenie-spetssluzhby-gruzii-282400417.html

Полицейский убил двух женщин в центре Тбилиси – заявление спецслужбы Грузии

Полицейский убил двух женщин в центре Тбилиси – заявление спецслужбы Грузии

Свидетелями происшествия стали двое несовершеннолетних детей погибшего и еще один человек, заявил представитель спецслужбы 19.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-19T07:32+0400

2023-09-19T07:32+0400

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ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Действующий сотрудник МВД выстрелил в свою бывшую жену и тещу из пистолета, после чего получил ранение в голову, заявил начальник управления Специальной следственной службы Бачана Кварацхелия. Согласно сообщениям СМИ, убийство произошло ночью на улице Долидзе в Тбилиси. По словам местных жителей, обвиняемый выстрелом из пистолета убил свою бывшую жену и тещу, а затем пытался покончить жизнь самоубийством. По его словам, свидетелями происшествия стали двое несовершеннолетних детей погибшего и еще один человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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