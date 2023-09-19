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Полицейский убил двух женщин в центре Тбилиси – заявление спецслужбы Грузии
Полицейский убил двух женщин в центре Тбилиси – заявление спецслужбы Грузии
Свидетелями происшествия стали двое несовершеннолетних детей погибшего и еще один человек, заявил представитель спецслужбы 19.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-19T07:32+0400
2023-09-19T07:32+0400
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ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Действующий сотрудник МВД выстрелил в свою бывшую жену и тещу из пистолета, после чего получил ранение в голову, заявил начальник управления Специальной следственной службы Бачана Кварацхелия. Согласно сообщениям СМИ, убийство произошло ночью на улице Долидзе в Тбилиси. По словам местных жителей, обвиняемый выстрелом из пистолета убил свою бывшую жену и тещу, а затем пытался покончить жизнь самоубийством. По его словам, свидетелями происшествия стали двое несовершеннолетних детей погибшего и еще один человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, мвд грузии, специальная следственная служба
грузия, новости, происшествия, мвд грузии, специальная следственная служба
Полицейский убил двух женщин в центре Тбилиси – заявление спецслужбы Грузии
07:32 19.09.2023 (обновлено: 09:18 19.09.2023)
Свидетелями происшествия стали двое несовершеннолетних детей погибшего и еще один человек, заявил представитель спецслужбы
ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Действующий сотрудник МВД выстрелил в свою бывшую жену и тещу из пистолета, после чего получил ранение в голову, заявил начальник управления Специальной следственной службы Бачана Кварацхелия.
Согласно сообщениям СМИ, убийство произошло ночью на улице Долидзе в Тбилиси. По словам местных жителей, обвиняемый выстрелом из пистолета убил свою бывшую жену и тещу, а затем пытался покончить жизнь самоубийством.
"Специальная следственная служба начала расследование по статье 109 УК РФ, в которой говорится об умышленном убийстве двух и более лиц. На данном этапе на месте происшествия проводятся следственные и процессуальные действия. Что касается дополнительных подробностей, то мы сообщим общественности об этом позже", – заявил Кварацхелия в эфире Первого канала.
По его словам, свидетелями происшествия стали двое несовершеннолетних детей погибшего и еще один человек.