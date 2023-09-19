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Прямая трансляция: брифинг представителя МИД РФ Марии Захаровой
Прямая трансляция: брифинг представителя МИД РФ Марии Захаровой
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отвечает на вопросы журналисты по актуальной повестке. Прямая трансляция на нашем канале. 19.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-19T14:00+0400
2023-09-19T14:00+0400
2023-09-19T14:38+0400
видео
мультимедиа
россия
мария захарова
политика
мид рф
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Мария Захарова проводит свой традиционный еженедельный брифинг. Официальный представитель МИД РФ отвечает на вопросы СМИ по актуальным вопросам внешней политики.
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видео, мультимедиа, россия, мария захарова, политика, мид рф, видео
видео, мультимедиа, россия, мария захарова, политика, мид рф, видео
Прямая трансляция: брифинг представителя МИД РФ Марии Захаровой
14:00 19.09.2023 (обновлено: 14:38 19.09.2023)
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отвечает на вопросы журналисты по актуальной повестке. Прямая трансляция на нашем канале.
Мария Захарова проводит свой традиционный еженедельный брифинг. Официальный представитель МИД РФ отвечает на вопросы СМИ по актуальным вопросам внешней политики.