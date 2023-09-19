https://sputnik-georgia.ru/20230919/pryamaya-translyatsiya-brifing-predstavitelya-mid-rf-marii-zakharovoy-282420717.html

Прямая трансляция: брифинг представителя МИД РФ Марии Захаровой

Прямая трансляция: брифинг представителя МИД РФ Марии Захаровой

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отвечает на вопросы журналисты по актуальной повестке. Прямая трансляция на нашем канале. 19.09.2023, Sputnik Грузия

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мария захарова

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мид рф

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Мария Захарова проводит свой традиционный еженедельный брифинг. Официальный представитель МИД РФ отвечает на вопросы СМИ по актуальным вопросам внешней политики.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

видео, мультимедиа, россия, мария захарова, политика, мид рф, видео