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https://sputnik-georgia.ru/20230919/pryamaya-translyatsiya-brifing-predstavitelya-mid-rf-marii-zakharovoy-282420717.html
Прямая трансляция: брифинг представителя МИД РФ Марии Захаровой
Прямая трансляция: брифинг представителя МИД РФ Марии Захаровой
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отвечает на вопросы журналисты по актуальной повестке. Прямая трансляция на нашем канале. 19.09.2023, Sputnik Грузия
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россия
мария захарова
политика
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Мария Захарова проводит свой традиционный еженедельный брифинг. Официальный представитель МИД РФ отвечает на вопросы СМИ по актуальным вопросам внешней политики.
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видео, мультимедиа, россия, мария захарова, политика, мид рф, видео
видео, мультимедиа, россия, мария захарова, политика, мид рф, видео

Прямая трансляция: брифинг представителя МИД РФ Марии Захаровой

14:00 19.09.2023 (обновлено: 14:38 19.09.2023)
© video: Sputnik
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова отвечает на вопросы журналисты по актуальной повестке. Прямая трансляция на нашем канале.
Мария Захарова проводит свой традиционный еженедельный брифинг. Официальный представитель МИД РФ отвечает на вопросы СМИ по актуальным вопросам внешней политики.
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