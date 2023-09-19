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Соцсеть Х станет платной – Маск

Соцсеть Х станет платной – Маск

Маск говорит, что это необходимо для борьбы с "армией ботов" 19.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-19T11:04+0400

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ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Известный американский предприниматель, миллиардер Илон Маск заявил, что компания X (ранее Twitter) планирует ежемесячно взимать деньги с пользователей соцсети, сообщает РИА Новости. Ввзымание платы в первую очередь направлено на борьбу с "армиями ботов", отметил он. При этом Маск обещает, что речь будет идти о "небольшой сумме". X Corp. – американская компания, основанная Илоном Маском в 2023 году для поглощения Twitter Inc. и главного продукта компании – соцсети Twitter, которое произошло в апреле. В июле нынешнего года был проведен ребрендинг – логотип и название соцсети Twitter были сменены на Х. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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в мире, новости, общество, илон маск, биньямин нетаньяху, twitter