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Соцсеть Х станет платной – Маск
Соцсеть Х станет платной – Маск
Маск говорит, что это необходимо для борьбы с "армией ботов" 19.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-19T11:04+0400
2023-09-19T11:04+0400
2023-09-19T12:03+0400
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ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Известный американский предприниматель, миллиардер Илон Маск заявил, что компания X (ранее Twitter) планирует ежемесячно взимать деньги с пользователей соцсети, сообщает РИА Новости. Ввзымание платы в первую очередь направлено на борьбу с "армиями ботов", отметил он. При этом Маск обещает, что речь будет идти о "небольшой сумме". X Corp. – американская компания, основанная Илоном Маском в 2023 году для поглощения Twitter Inc. и главного продукта компании – соцсети Twitter, которое произошло в апреле. В июле нынешнего года был проведен ребрендинг – логотип и название соцсети Twitter были сменены на Х. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, общество, илон маск, биньямин нетаньяху, twitter
в мире, новости, общество, илон маск, биньямин нетаньяху, twitter
Соцсеть Х станет платной – Маск
11:04 19.09.2023 (обновлено: 12:03 19.09.2023)
Маск говорит, что это необходимо для борьбы с "армией ботов"
ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik.
Известный американский предприниматель, миллиардер Илон Маск заявил, что компания X (ранее Twitter) планирует ежемесячно взимать деньги с пользователей соцсети, сообщает РИА Новости
.
"Мы переходим к введению небольшого ежемесячного платежа для использования системы X", – отметил Маск в ходе беседы с израильским премьером Биньямином Нетаньяху.
Ввзымание платы в первую очередь направлено на борьбу с "армиями ботов", отметил он. При этом Маск обещает, что речь будет идти о "небольшой сумме".
X Corp. – американская компания, основанная Илоном Маском в 2023 году для поглощения Twitter Inc. и главного продукта компании – соцсети Twitter, которое произошло в апреле. В июле нынешнего года был проведен ребрендинг – логотип и название соцсети Twitter были сменены на Х.