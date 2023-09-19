https://sputnik-georgia.ru/20230919/turtsiya-mozhet-oboytis-bez-evrosoyuza---intervyu-erdogana-282436739.html

Турция может обойтись без Евросоюза - интервью Эрдогана

Турция может обойтись без Евросоюза - интервью Эрдогана

Процесс вступления Турции в ЕС не может быть возобновлен при текущих обстоятельствах, говорится в отчете Европарламента 19.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-19T21:34+0400

2023-09-19T21:34+0400

2023-09-19T21:34+0400

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ТБИЛИСИ, 19 сен - Sputnik. Турция не отказывается от вступления в Евросоюз, но может обойтись и без него, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в интервью телеканалу PBS.Ранее Эрдоган сказал, что Турция может "отделиться" от Евросоюза.Это было связано с отчетом Европарламента о ситуации с евроинтеграционными процессами в республике за 2022 год.Так, в нем было отмечено "отсутствие серьезных изменений курса турецкого правительства".Лидеры ЕС решили расширить санкции по Турции >>При этом в отчете указывалось, что процесс вступления Турции в ЕС не может быть возобновлен при текущих обстоятельствах.Турецкий МИД заявил в связи с этим: "Отчет ЕП по Турции за 2022 год, принятый на пленарном заседании 13 сентября 2023 года, является сборником необоснованных обвинений и предубеждений, которые основаны на дезинформации антитурецких кругов".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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