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Турция может обойтись без Евросоюза - интервью Эрдогана
Турция может обойтись без Евросоюза - интервью Эрдогана
Процесс вступления Турции в ЕС не может быть возобновлен при текущих обстоятельствах, говорится в отчете Европарламента 19.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-19T21:34+0400
2023-09-19T21:34+0400
2023-09-19T21:34+0400
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ТБИЛИСИ, 19 сен - Sputnik. Турция не отказывается от вступления в Евросоюз, но может обойтись и без него, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в интервью телеканалу PBS.Ранее Эрдоган сказал, что Турция может "отделиться" от Евросоюза.Это было связано с отчетом Европарламента о ситуации с евроинтеграционными процессами в республике за 2022 год.Так, в нем было отмечено "отсутствие серьезных изменений курса турецкого правительства".Лидеры ЕС решили расширить санкции по Турции >>При этом в отчете указывалось, что процесс вступления Турции в ЕС не может быть возобновлен при текущих обстоятельствах.Турецкий МИД заявил в связи с этим: "Отчет ЕП по Турции за 2022 год, принятый на пленарном заседании 13 сентября 2023 года, является сборником необоснованных обвинений и предубеждений, которые основаны на дезинформации антитурецких кругов".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, политика, турция, европарламент, реджеп тайип эрдоган, евросоюз
в мире, новости, политика, турция, европарламент, реджеп тайип эрдоган, евросоюз
Турция может обойтись без Евросоюза - интервью Эрдогана
Процесс вступления Турции в ЕС не может быть возобновлен при текущих обстоятельствах, говорится в отчете Европарламента
ТБИЛИСИ, 19 сен - Sputnik. Турция не отказывается от вступления в Евросоюз, но может обойтись и без него, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в интервью телеканалу PBS.
"Турция задерживается на пороге Евросоюза в течение последних пяти десятилетий. Мы всегда были самодостаточны. Мы никогда не полагались на взносы или поддержку, которые получали бы от ЕС, так что нам это даже и не нужно", - сказал он.
Ранее Эрдоган сказал, что Турция может "отделиться" от Евросоюза.
Это было связано с отчетом Европарламента о ситуации с евроинтеграционными процессами в республике за 2022 год.
Так, в нем было отмечено "отсутствие серьезных изменений курса турецкого правительства".
При этом в отчете указывалось, что процесс вступления Турции в ЕС не может быть возобновлен при текущих обстоятельствах.
Турецкий МИД заявил в связи с этим: "Отчет ЕП по Турции за 2022 год, принятый на пленарном заседании 13 сентября 2023 года, является сборником необоснованных обвинений и предубеждений, которые основаны на дезинформации антитурецких кругов".