https://sputnik-georgia.ru/20230919/v-gruzii-remontiruyut-dorogu-veduschuyu-k-granitse-s-armeniey-282414583.html
В Грузии ремонтируют дорогу, ведущую к границе с Арменией
В Грузии ремонтируют дорогу, ведущую к границе с Арменией
Ремонт дороги длиной 8,5 км в Марнеульском районе завершится в конце 2023 года 19.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-19T13:40+0400
2023-09-19T13:40+0400
2023-09-19T13:40+0400
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ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Ремонт участка дороги внутригосударственного значения Садахло-Цопи-Ахкерпи, ведущей к границе с Арменией, обойдется бюджету Грузии в 6,6 млн лари (2,5 млн долларов), сообщает департамент автомобильных дорог министертства регионального развития и инфраструктуры Грузии. Проект в Марнеульском районе предусматривает полное восстановление дороги длиной 8,6 км, в рамках которого ведется ремонт проезжей части и одного моста, восстановление существующих искусственных сооружений и обустройство новых сооружений. Кроме того, по проекту предусмотрено обустройство водопроводов, въездов во дворы местных жителей, автостоянок, автопавильонов, дорожных знаков, а также разметка проезжей части. Завершение работ намечено на конец 2023 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, армения, департамент автомобильных дорог
грузия, новости, общество, армения, департамент автомобильных дорог
В Грузии ремонтируют дорогу, ведущую к границе с Арменией
Ремонт дороги длиной 8,5 км в Марнеульском районе завершится в конце 2023 года
ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Ремонт участка дороги внутригосударственного значения Садахло-Цопи-Ахкерпи, ведущей к границе с Арменией, обойдется бюджету Грузии в 6,6 млн лари (2,5 млн долларов), сообщает департамент автомобильных дорог министертства регионального развития и инфраструктуры Грузии.
Проект в Марнеульском районе предусматривает полное восстановление дороги длиной 8,6 км, в рамках которого ведется ремонт проезжей части и одного моста, восстановление существующих искусственных сооружений и обустройство новых сооружений.
Кроме того, по проекту предусмотрено обустройство водопроводов, въездов во дворы местных жителей, автостоянок, автопавильонов, дорожных знаков, а также разметка проезжей части.
Завершение работ намечено на конец 2023 года.