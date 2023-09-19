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Заболеваемость COVID-19 в России за неделю выросла на 48%
Заболеваемость COVID-19 в России за неделю выросла на 48%
Увеличилось и число госпитализированных c коронавирусом 19.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-19T15:27+0400
2023-09-19T15:27+0400
2023-09-19T15:27+0400
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ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Заболеваемость коронавирусом за последнюю неделю выросла в России на 48%, сообщает РИА Новости со ссылкой на Федеральный оперативный штаб по борьбе инфекцией. За последнюю неделю в России госпитализировали 1 973 человека с коронавирусом, что на 20,6% больше по сравнению с предыдущей неделей. Увеличение числа госпитализаций зафиксировано в 42 субъектах России, в том числе в 20 регионах увеличение более чем в среднем по стране, отметили в оперштабе. Выздоровели за отчетный период 7 280 переболевших коронавирусной инфекцией, что на 61,5% больше по сравнению с предыдущей неделей. Умерли 14 человек. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, новости, общество, коронавирус covid-19
россия, новости, общество, коронавирус covid-19
Заболеваемость COVID-19 в России за неделю выросла на 48%
Увеличилось и число госпитализированных c коронавирусом
ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik
. Заболеваемость коронавирусом за последнюю неделю выросла в России на 48%, сообщает РИА Новости
со ссылкой на Федеральный оперативный штаб по борьбе инфекцией.
"Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 8,2 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 48,0%. Увеличение заболеваемости отмечено в 70 субъектах Российской Федерации, в том числе в 13 регионах более чем в среднем по стране", – говорится в сообщении.
За последнюю неделю в России госпитализировали 1 973 человека с коронавирусом, что на 20,6% больше по сравнению с предыдущей неделей. Увеличение числа госпитализаций зафиксировано в 42 субъектах России, в том числе в 20 регионах увеличение более чем в среднем по стране, отметили в оперштабе.
Выздоровели за отчетный период 7 280 переболевших коронавирусной инфекцией, что на 61,5% больше по сравнению с предыдущей неделей. Умерли 14 человек.