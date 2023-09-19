https://sputnik-georgia.ru/20230919/zabolevaemost-covid-19-v-rossii-za-nedelyu-vyrosla-na-48--282417275.html

Заболеваемость COVID-19 в России за неделю выросла на 48%

Заболеваемость COVID-19 в России за неделю выросла на 48%

Увеличилось и число госпитализированных c коронавирусом 19.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-19T15:27+0400

2023-09-19T15:27+0400

2023-09-19T15:27+0400

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ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Заболеваемость коронавирусом за последнюю неделю выросла в России на 48%, сообщает РИА Новости со ссылкой на Федеральный оперативный штаб по борьбе инфекцией. За последнюю неделю в России госпитализировали 1 973 человека с коронавирусом, что на 20,6% больше по сравнению с предыдущей неделей. Увеличение числа госпитализаций зафиксировано в 42 субъектах России, в том числе в 20 регионах увеличение более чем в среднем по стране, отметили в оперштабе. Выздоровели за отчетный период 7 280 переболевших коронавирусной инфекцией, что на 61,5% больше по сравнению с предыдущей неделей. Умерли 14 человек. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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