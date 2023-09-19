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Застрелил жену и тещу при детях: полицейский в Грузии обвиняется в двойном убийстве

Застрелил жену и тещу при детях: полицейский в Грузии обвиняется в двойном убийстве

После убийства жены и тещи полицейский попытался покончить с собой выстрелом в голову 19.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-19T16:09+0400

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ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Состояние сотрудника МВД Грузии, обвиняемого в убийстве бывшей жены и тещи, критически тяжелое, рассказал Иване Авазашвили, нейрохирург Университетской клиники имени Хечинашвили в Тбилиси.Действующий сотрудник МВД выстрелил в свою бывшую жену и тещу из пистолета, после чего попытался покончить с собой. Инцидент произошел прошлой ночью на улице Долидзе в Тбилиси. По словам очевидцев, двойное убийство произошло на глазах у двух несовершеннолетних детей стрелявшего возрастом 13 и 15 лет. Следствие ведется по статье "Умышленное убийство двух или более лиц". Преступление наказывается лишением свободы на срок от 16 до 20 лет или бессрочным заключением. В деле о двойном убийстве присутствует и т. н. золотой свидетель, который, по информации СМИ, находился в уборной во время инцидента.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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