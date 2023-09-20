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Баку и Карабах договорились прекратить боевые действия – Минобороны РФ
Баку и Карабах договорились прекратить боевые действия – Минобороны РФ
Договоренность о полном прекращении боевых действий была достигнута при посредничестве российских миротворцев 20.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-20T16:01+0400
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ТБИЛИСИ, 20 сен – Sputnik. Азербайджан и Нагорный Карабах договорились о полном прекращении боевых действий, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. Условием для установления мира Баку назвал полный вывод армянских войск из региона и роспуск непризнанных властей в Степанакерте. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет.Минобороны РФ призвало стороны конфликта немедленно прекратить огонь и продолжить переговоры. В российском военном ведомстве отметили, что российские миротворцы организовали медпомощь пострадавшим и эвакуацию мирного населения Карабаха из наиболее опасных районов. Позднее в МИД России призвали конфликтующие стороны немедленно остановить кровопролитие, прекратить боевые действия и исключить жертвы среди мирных жителей. РФ, как следует из заявления МИД, призывает безотлагательно вернуться к выполнению трехсторонних договоренностей от ноября 2020 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, в мире, новости, баку, азербайджан, тбилиси, мид россии, минобороны рф
Баку и Карабах договорились прекратить боевые действия – Минобороны РФ
16:01 20.09.2023 (обновлено: 16:35 20.09.2023)
Договоренность о полном прекращении боевых действий была достигнута при посредничестве российских миротворцев
ТБИЛИСИ, 20 сен – Sputnik.
Азербайджан и Нагорный Карабах договорились о полном прекращении боевых действий, сообщает
РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
"При посредничестве командования российским миротворческим контингентом между азербайджанской стороной и представителями Нагорного Карабаха достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий. Реализация указанных договоренностей будет осуществлена в координации с командованием российским миротворческим контингентом", – заявили в Минобороны РФ.
Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. Условием для установления мира Баку назвал полный вывод армянских войск из региона и роспуск непризнанных властей в Степанакерте. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет.
Минобороны РФ призвало стороны конфликта немедленно прекратить огонь и продолжить переговоры. В российском военном ведомстве отметили, что российские миротворцы организовали медпомощь пострадавшим и эвакуацию мирного населения Карабаха из наиболее опасных районов. Позднее в МИД России призвали конфликтующие стороны немедленно остановить кровопролитие, прекратить боевые действия и исключить жертвы среди мирных жителей. РФ, как следует из заявления МИД, призывает безотлагательно вернуться к выполнению трехсторонних договоренностей от ноября 2020 года.