https://sputnik-georgia.ru/20230920/282463866.html

Оскорбления, суд, неблагодарность. Зеленскому уже не на кого опереться

Оскорбления, суд, неблагодарность. Зеленскому уже не на кого опереться

Что происходит на международной арене вокруг руководства Украины – в материале РИА Новости 20.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-20T19:40+0400

2023-09-20T19:40+0400

2023-09-20T19:40+0400

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Противоречия между Киевом и его западными союзниками нарастают. Решение Еврокомиссии снять эмбарго на ввоз украинской сельхозпродукции встретило сопротивление у части членов ЕС. Власти Украины пообещали ответить на демарш. Но это не единственная внешнеполитическая проблема киевского режима — сильно испорчены отношения со многими. О том, почему так случилось и к чему приведет, — в материале корреспондента РИА Новости Рената Абдуллина.Зерно раздораВ мае 2023-го Европейская комиссия (ЕК, высший орган исполнительной власти в ЕС) запретила импорт четырех категорий сельскохозяйственной продукции с Украины в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию. Связано это было в первую очередь с протестами фермеров. Дешевое украинское зерно ставило под удар местное производство.Эмбарго неоднократно продлевали. Сейчас сняли. ЕК утверждает: "Благодаря координационной платформе и временным мерам рыночные искажения в пяти государствах, граничащих с Украиной, исчезли". С этим согласились не все.Только в Болгарии решили, что возобновление импорта уже не навредит фермерам. Польша, как и предупреждала, сохранила эмбарго в одностороннем порядке, невзирая на постановление ЕК. Так же поступили Венгрия и Словакия. Румыния заняла промежуточную позицию: премьер-министр Марчел Чолаку 18 сентября сказал, что готов продлить запрет на тридцать дней. Но от Украины запросов на импорт пока не поступало, добавил он."Цивилизованный ответ"?"Мы не собираемся слушать Берлин или Брюссель", — откликнулся польский премьер Матеуш Моравецкий на распоряжение ЕК.Зеленский приветствовал решение комиссии, выразив ее председателю Урсуле фон дер Ляйен признательность "за верность слову и соблюдение правил свободного рынка". "Это пример подлинного единства Украины с ЕС. Европа выигрывает всегда, когда правила работают, а договоры выполняются", — заявил он. Но добавил, что важна также непосредственная поддержка соседних стран. И предупредил: "Если они нарушат право ЕС, Украина цивилизованно ответит".Украинский торговый представитель Тарас Качка в интервью изданию Politico пояснил, что подразумевается под "цивилизованным ответом". Киев намерен подать в суд на Польшу, Венгрию и Словакию. "Важно доказать, что их действия юридически неправомерны", — подчеркнул Качка. Выяснять отношения собираются через Всемирную торговую организацию (ВТО), а не в рамках торгового соглашения с ЕС. Ситуацию усугубляет то, что Словакия, например, просто продлила предыдущий запрет ЕК на четыре вида зерна, а вот Польша добавила в список муку и корма. Венгрия, по словам торгпреда, запрещает еще два десятка продуктов. В частности, мясо. Эти ограничения носят преимущественно символический характер — Украина не экспортирует туда много говядины и свинины. Но демарш Варшавы наносит сильный удар. Если там не передумают, "последуют ответные меры" — вероятно, "запрет на импорт фруктов и овощей из Польши".Перспективы обращения в ВТО пока туманные. Согласно регламенту разбирательство проводится в несколько этапов: консультации, оценки экспертов, слушания и так далее. Четкие сроки не обозначены. Кроме того, предусмотрена возможность апелляции на вердикт для любой из сторон. То есть это очень долгая история.От "ливерной колбасы" до "слабого интеллекта"Киевский режим скандалит не только с европейскими союзниками. Недавно советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк умудрился нахамить Индии и Китаю. В частности, он сообщил, что у этих стран "слабый интеллектуальный потенциал", поскольку там якобы "не анализируют последствия собственных шагов". Представитель китайского МИД Мао Нин указала, что Пекин всегда занимал ответственную позицию по украинскому кризису, и потребовала от Подоляка объяснений.Ответ был крайне невнятный. "Одно слово неправильно сказал: "интеллект", — оправдывался советник. — Вместо "интеллекта" нужно было сказать "слабый аналитический потенциал".Кстати, попутно от него досталось разным авторитетным международным структурам. ООН Подоляк назвал "конторой по зарабатыванию денег", МАГАТЭ и Красный Крест — "фиктивными организациями, которые засоряют наше сознание мусорными оценками".Эту своеобразную дипломатическую стилистику, собственно, задал сам Зеленский. Летом он точно так же дискутировал (заочно) с Беном Уоллесом (тогда — британским министром обороны), упрекнувшим Киев в "неблагодарности". Американские источники рассказывали, что постоянные требования помощи и недостаточная признательность Украины раздражали Джо Байдена. Ну и как не вспомнить бывшего посла в Германии Андрея Мельника, назвавшего в прошлом году канцлера Олафа Шольца "обиженной ливерной колбасой".Своих проблем хватаетУкраинская проблематика становится все более токсичной для зарубежных игроков. Варшава и Будапешт, например, давно не ладят с Брюсселем, пытаясь добиться разблокировки полагающихся им средств. Киев выступает в данном случае как инструмент взаимного давления.К этому добавляются и другие факторы. У венгров накопились претензии к Киеву в связи с ущемлением прав этнического меньшинства в Закарпатье, у поляков — вопросы к украинским беженцам. При этом правящая партия Польши старается побыстрее уладить неприятности, в том числе с местными фермерами, ведь через месяц — парламентские выборы.Электоральный фактор важен и за океаном. Украинская тема была единственной, по которой главные американские партии сходились, но сейчас от республиканцев все чаще звучат упреки в адрес Байдена и требования сократить помощь Киеву. Если президент-демократ хочет задержаться в Белом доме на второй срок, ему придется прислушаться к оппонентам.Китай и Индия, оскорбленные Подоляком, связаны с Россией обязательствами как минимум в рамках БРИКС, а потому априори не могут дать Украине ожидаемой поддержки. Посреднических же усилий Пекина Киеву, очевидно, мало. Да и помощи Запада — тоже. Но, судя по сигналам из Вашингтона и европейских столиц, на привычную схему 2022-го, когда Зеленский получал все, что просил, рассчитывать уже не приходится.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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колумнисты, аналитика, в мире, украина, джо байден, еврокомиссия, вто, оон, марчел чолаку, урсула фон дер ляйен, польша, киев, обострение ситуации вокруг украины