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https://sputnik-georgia.ru/20230920/aviakompaniya-rossiya-nachnet-letat-v-gruziyu-282467194.html
Авиакомпания "Россия" начнет летать в Грузию
Авиакомпания "Россия" начнет летать в Грузию
В настоящее время из России в Грузию прямые перелеты выполняют три авиакомпании 20.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-20T19:25+0400
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ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Авиакомпания "Россия" начнет осуществлять прямые авиарейсы из московского аэропорта Шереметьево в Тбилиси с 14 октября, следует из данных на сайте аэропорта.В середине мая РФ отменила запрет на прямое авиасообщение с Грузией, введенный в 2019 году. Первый рейс после отмены запрета 19 мая совершил самолет российской авиакомпании "Азимут", а 20 мая в Москву полетел самолет Georgian Airways. В середине июля рейсы начала выполнять российская авиакомпания Red Wings.Согласно данным с табло авиарейсов, полеты авиакомпании "Россия" будут выполняться в 0:45 и 9:35 утра (мск) ежедневно.А также запланировано открытие рейсов в курортный город Батуми (АР Аджария) три раза в неделю: в среду, субботу и воскресенье в 10:30 утра. Отправление первого рейса также ожидается 14 октября.Однако на сайте авиакомпании "Россия" грузинские города не указаны в списке доступных направлений.Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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россия, новости, грузия, тбилиси, батуми, москва, georgian airways, авиасообщение в грузии
россия, новости, грузия, тбилиси, батуми, москва, georgian airways, авиасообщение в грузии

Авиакомпания "Россия" начнет летать в Грузию

19:25 20.09.2023
© photo: Sputnik / Maksim Blinov / Перейти в фотобанкПассажиры в международном аэропорту Шереметьево в Москве
Пассажиры в международном аэропорту Шереметьево в Москве - Sputnik Грузия, 1920, 20.09.2023
© photo: Sputnik / Maksim Blinov
/
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В настоящее время из России в Грузию прямые перелеты выполняют три авиакомпании
ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Авиакомпания "Россия" начнет осуществлять прямые авиарейсы из московского аэропорта Шереметьево в Тбилиси с 14 октября, следует из данных на сайте аэропорта.
В середине мая РФ отменила запрет на прямое авиасообщение с Грузией, введенный в 2019 году. Первый рейс после отмены запрета 19 мая совершил самолет российской авиакомпании "Азимут", а 20 мая в Москву полетел самолет Georgian Airways. В середине июля рейсы начала выполнять российская авиакомпания Red Wings.

Согласно данным с табло авиарейсов, полеты авиакомпании "Россия" будут выполняться в 0:45 и 9:35 утра (мск) ежедневно.
А также запланировано открытие рейсов в курортный город Батуми (АР Аджария) три раза в неделю: в среду, субботу и воскресенье в 10:30 утра. Отправление первого рейса также ожидается 14 октября.
Однако на сайте авиакомпании "Россия" грузинские города не указаны в списке доступных направлений.
Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.
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