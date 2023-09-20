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Авиакомпания "Россия" начнет летать в Грузию
Авиакомпания "Россия" начнет летать в Грузию
В настоящее время из России в Грузию прямые перелеты выполняют три авиакомпании 20.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-20T19:25+0400
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ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Авиакомпания "Россия" начнет осуществлять прямые авиарейсы из московского аэропорта Шереметьево в Тбилиси с 14 октября, следует из данных на сайте аэропорта.В середине мая РФ отменила запрет на прямое авиасообщение с Грузией, введенный в 2019 году. Первый рейс после отмены запрета 19 мая совершил самолет российской авиакомпании "Азимут", а 20 мая в Москву полетел самолет Georgian Airways. В середине июля рейсы начала выполнять российская авиакомпания Red Wings.Согласно данным с табло авиарейсов, полеты авиакомпании "Россия" будут выполняться в 0:45 и 9:35 утра (мск) ежедневно.А также запланировано открытие рейсов в курортный город Батуми (АР Аджария) три раза в неделю: в среду, субботу и воскресенье в 10:30 утра. Отправление первого рейса также ожидается 14 октября.Однако на сайте авиакомпании "Россия" грузинские города не указаны в списке доступных направлений.Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, новости, грузия, тбилиси, батуми, москва, georgian airways, авиасообщение в грузии
россия, новости, грузия, тбилиси, батуми, москва, georgian airways, авиасообщение в грузии
Авиакомпания "Россия" начнет летать в Грузию
В настоящее время из России в Грузию прямые перелеты выполняют три авиакомпании
ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Авиакомпания "Россия" начнет осуществлять прямые авиарейсы из московского аэропорта Шереметьево в Тбилиси с 14 октября, следует из данных на сайте аэропорта.
В середине мая РФ отменила запрет на прямое авиасообщение с Грузией, введенный в 2019 году. Первый рейс после отмены запрета 19 мая совершил самолет российской авиакомпании "Азимут", а 20 мая в Москву полетел самолет Georgian Airways. В середине июля рейсы начала выполнять российская авиакомпания Red Wings.
Согласно данным с табло
авиарейсов, полеты авиакомпании "Россия" будут выполняться в 0:45 и 9:35 утра (мск) ежедневно.
А также запланировано открытие рейсов
в курортный город Батуми (АР Аджария) три раза в неделю: в среду, субботу и воскресенье в 10:30 утра. Отправление первого рейса также ожидается 14 октября.
Однако на сайте авиакомпании "Россия" грузинские города не указаны в списке доступных направлений.
Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.