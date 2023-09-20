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Бронзовая медаль! Грузинский борец завоевал путевку на Олимпиаду в Париже

Бронзовая медаль! Грузинский борец завоевал путевку на Олимпиаду в Париже

Действующий чемпион Европы победил своего соперника из Турции в поединке за третье место 20.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-20T11:11+0400

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ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Грузинский борец вольного стиля Гиви Мачарашвили (97 кг) стал бронзовым призером чемпионата мира в Белграде и завоевал путевку на Олимпиаду 2024 в Париже. Чемпионат мира по борьбе проходит в столице Сербии с 16 по 24 сентября. Соревнования проводятся в греко-римской, женской и вольной борьбе. Действующий чемпион Европы победил своего соперника из Турции в поединке за третье место. Сборная Грузии смогла завоевать четыре медали по вольной борьбе на чемпионате мира в Белграде. Помимо Мачарашвили, бронзу завоевал Шота Партенадзе (61 кг). Владимир Гамкрелидзе (79 кг) и Гено Петриашвили (125 кг) завоевали на турнире серебряные медали. Вместе с медалью Гено Петриашвили добыл путевку на Олимпиаду. Сборная Грузии заняла третье место в общекомандном зачете, уступив только США и Ирану. Борцы греко-римского стиля приступят к выступлениям на чемпионате мира с 21 сентября. На чемпионате мира, помимо медалей, разыгрываются и лицензии на Олимпийские игры 2024 года в Париже. В шести олимпийских весовых категориях – 57, 65, 74, 86, 97 и 125 кг – на парижскую Олимпиаду отберут по пять сильнейших борцов. На мировом первенстве распределяются 90 квот на участие в Олимпийских играх 2024 года. В каждой из 18 олимпийских весовых категорий будут разыграны по пять квот. Обладатели золотой, серебряной и двух бронзовых медалей получат по одной квоте для своего национального олимпийского комитета, а также еще одна квота будет разыграна в поединке между теми, кто проиграл поединок за бронзу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, новости, грузия, париж, европа, турция, гено петриашвили, шота партенадзе