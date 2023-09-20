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Долгожданный праздник: Тбилисоба любят все – видео
Долгожданный праздник: Тбилисоба любят все – видео
Один из любимых праздников осени для жителей столицы Грузии, День города "Тбилисоба 2023", в этом году пройдет 30 сентября и 1 октября, сообщили в мэрии... 20.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-20T14:39+0400
2023-09-20T14:39+0400
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С 2018 года "Тбилисоба" ежегодно проводится в первый выходной октября, а не в конце месяца, как было принято ранее. Лишь дважды – в 2020 и 2021 годах – празднование Дня города было отменено из-за пандемии коронавируса.Также праздничные даты в честь Дня города в 2021-м отягчила трагедия в Батуми, где рухнул жилой дом – символически состоялись только церемония посвящения в "Почетные тбилисцы" и сельскохозяйственные ярмарки.Празднование "Тбилисоба" в этом году пройдет на трех локациях: площадь Орбелиани, парк Рике, во дворце государственных церемоний. В прошлом году локаций было пять: парк Рике, ущелье Легвтахеви, Метехский мост, а также площади Орбелиани и Гудиашвили.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, тбилиси, тбилисоба, культурная жизнь грузии, общество, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, тбилиси, тбилисоба, культурная жизнь грузии, общество, видео
Долгожданный праздник: Тбилисоба любят все – видео
14:39 20.09.2023 (обновлено: 14:57 20.09.2023)
Один из любимых праздников осени для жителей столицы Грузии, День города "Тбилисоба 2023", в этом году пройдет 30 сентября и 1 октября, сообщили в мэрии Тбилиси. Смотрите подробности в видео Sputnik Грузия.
С 2018 года "Тбилисоба" ежегодно проводится в первый выходной октября, а не в конце месяца, как было принято ранее. Лишь дважды – в 2020 и 2021 годах – празднование Дня города было отменено из-за пандемии коронавируса.
Также праздничные даты в честь Дня города в 2021-м отягчила трагедия в Батуми, где рухнул жилой дом – символически состоялись только церемония посвящения в "Почетные тбилисцы" и сельскохозяйственные ярмарки.
Празднование "Тбилисоба" в этом году пройдет на трех локациях: площадь Орбелиани, парк Рике, во дворце государственных церемоний. В прошлом году локаций было пять: парк Рике, ущелье Легвтахеви, Метехский мост, а также площади Орбелиани и Гудиашвили.