https://sputnik-georgia.ru/20230920/draka-v-parlamente-gruzii-deputaty-vyyasnyali-kto-chey-agent--video-282462096.html

Драка в парламенте Грузии: депутаты выясняли, кто чей агент – видео

Драка в парламенте Грузии: депутаты выясняли, кто чей агент – видео

В парламенте Грузии подрались депутаты от парламентского большинства и оппозиции. Народные избранники обвиняли друг друга из-за решения Нацбанка не... 20.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-20T16:41+0400

2023-09-20T16:41+0400

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Депутаты от парламентского большинства обвиняли представителей оппозиции в том, что они американские агенты. Те в свою очередь называли депутатов от "Грузинской мечты" российскими агентами. Сама драка произошла между депутатом от оппозиции, лидером партии "Стратегия Агмашенебели" Георгием Вашадзе и представителем правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Ираклием Заркуа.Потасовка произошла после того, как Вашадзе был удален из зала заседаний, где оппозиция попыталась прервать выступление министра культуры и спорта Грузии Теи Цулукиани. Вашадзе захотел вернуться в зал, но ему помешала охрана, после чего часть оппозиции попыталась помешать интервью главы правящей партии Ираклия Кобахидзе.

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