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Эвакуация жителей Карабаха российскими миротворцами - видео
Эвакуация жителей Карабаха российскими миротворцами - видео
Российские миротворцы эвакуировали более 2 тысяч человек, включая 1049 детей, из наиболее опасных районов Карабаха. Смотрите в видео кадры эвакуации. 20.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-20T09:01+0400
2023-09-20T09:01+0400
2023-09-20T12:48+0400
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Российские миротворцы эвакуировали более двух тысяч человек из опасных районов Нагорного Карабаха, около половины вывезенных жителей — дети, сообщает пресс-службе Минобороны РФ.Минобороны Азербайджана 19 сентября объявило о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" для восстановления конституционного строя в Нагорном Карабахе. В Баку заявили, что выводят из строя позиции Вооруженных сил Армении, но не атакуют гражданское население и объекты инфраструктуры.Представители российского контингента зафиксировали с полудня 19 сентября "многочисленные факты нарушения режима прекращения огня с азербайджанской стороны по всей линии соприкосновения".
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видео, мультимедиа, россия, видео
видео, мультимедиа, россия, видео
Эвакуация жителей Карабаха российскими миротворцами - видео
09:01 20.09.2023 (обновлено: 12:48 20.09.2023)
Российские миротворцы эвакуировали более 2 тысяч человек, включая 1049 детей, из наиболее опасных районов Карабаха. Смотрите в видео кадры эвакуации.
Российские миротворцы эвакуировали более двух тысяч человек из опасных районов Нагорного Карабаха, около половины вывезенных жителей — дети, сообщает пресс-службе Минобороны РФ.
Минобороны Азербайджана 19 сентября объявило о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" для восстановления конституционного строя в Нагорном Карабахе. В Баку заявили, что выводят из строя позиции Вооруженных сил Армении, но не атакуют гражданское население и объекты инфраструктуры.
Представители российского контингента зафиксировали с полудня 19 сентября "многочисленные факты нарушения режима прекращения огня с азербайджанской стороны по всей линии соприкосновения".