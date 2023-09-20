https://sputnik-georgia.ru/20230920/evakuatsiya-zhiteley-karabakha-rossiyskimi-mirotvortsami---video-282451240.html

Эвакуация жителей Карабаха российскими миротворцами - видео

Эвакуация жителей Карабаха российскими миротворцами - видео

Российские миротворцы эвакуировали более 2 тысяч человек, включая 1049 детей, из наиболее опасных районов Карабаха. Смотрите в видео кадры эвакуации. 20.09.2023, Sputnik Грузия

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Российские миротворцы эвакуировали более двух тысяч человек из опасных районов Нагорного Карабаха, около половины вывезенных жителей — дети, сообщает пресс-службе Минобороны РФ.Минобороны Азербайджана 19 сентября объявило о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" для восстановления конституционного строя в Нагорном Карабахе. В Баку заявили, что выводят из строя позиции Вооруженных сил Армении, но не атакуют гражданское население и объекты инфраструктуры.Представители российского контингента зафиксировали с полудня 19 сентября "многочисленные факты нарушения режима прекращения огня с азербайджанской стороны по всей линии соприкосновения".

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