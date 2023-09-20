https://sputnik-georgia.ru/20230920/goryachaya-osen-v-gruzii-ili-gospodi-pereseli-menya-na-neobitaemyy-ostrov-282462266.html

Горячая осень в Грузии, или Господи, пересели меня на необитаемый остров

Горячая осень в Грузии, или Господи, пересели меня на необитаемый остров

Общественно-политическая Грузия всегда сопровождается накалом страстей 20.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-20T18:00+0400

2023-09-20T18:00+0400

2023-09-20T18:00+0400

грузия

новости

общество

саломе зурабишвили

отар парцхаладзе

грузинская мечта - демократическая грузия

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Осень 2023 года в Грузии началась с резонансных политических заявлений и явлений. Так, правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" 1 сентября начала процедуру импичмента президента страны Саломе Зурабишвили после того, как она 31 августа начала зарубежное турне без одобрения правительства, и тем самым, по их мнению, нарушила Конституцию.А 14 сентября стало известно, что бывший генеральный прокурор Грузии Отар Парцхаладзе попал в список антироссийских санкций из-за бизнеса в России. И не успела грузинская общественность вдоволь обсудить эти два события, как 18 сентября Служба госбезопасности заявила, что в стране готовятся гражданские беспорядки с целью госпереворота.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, саломе зурабишвили , отар парцхаладзе, грузинская мечта - демократическая грузия