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Ищенко о попытке США поссорить Россию с союзниками – видео
Ищенко о попытке США поссорить Россию с союзниками – видео
США попытаются навредить отношениям стран Центральной Азии с Россией. Но есть ли шансы у Вашингтона, с учетом того что эти государства находятся между Россией... 20.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-20T13:06+0400
2023-09-20T13:06+0400
2023-09-20T13:12+0400
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Об этом в новом выпуске программы "Честная аналитика" рассказал политолог Ростислав Ищенко. Кроме того, ведущие программы обсудили с экспертом поездку Зеленского на Генассамблею ООН, планы ЕС после поражения Украины и границах русофобии в странах Балтии. Подробнее – смотрите в видео.
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видео, мультимедиа, экспертное мнение, россия, видео
видео, мультимедиа, экспертное мнение, россия, видео
Ищенко о попытке США поссорить Россию с союзниками – видео
13:06 20.09.2023 (обновлено: 13:12 20.09.2023)
США попытаются навредить отношениям стран Центральной Азии с Россией. Но есть ли шансы у Вашингтона, с учетом того что эти государства находятся между Россией и Китаем?
Об этом в новом выпуске программы "Честная аналитика" рассказал политолог Ростислав Ищенко. Кроме того, ведущие программы обсудили с экспертом поездку Зеленского на Генассамблею ООН, планы ЕС после поражения Украины и границах русофобии в странах Балтии. Подробнее – смотрите в видео.