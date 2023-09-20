https://sputnik-georgia.ru/20230920/ischenko-o-popytke-ssha-possorit-rossiyu-s-soyuznikami---video-282452039.html

Ищенко о попытке США поссорить Россию с союзниками – видео

Ищенко о попытке США поссорить Россию с союзниками – видео

США попытаются навредить отношениям стран Центральной Азии с Россией. Но есть ли шансы у Вашингтона, с учетом того что эти государства находятся между Россией... 20.09.2023, Sputnik Грузия

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Об этом в новом выпуске программы "Честная аналитика" рассказал политолог Ростислав Ищенко. Кроме того, ведущие программы обсудили с экспертом поездку Зеленского на Генассамблею ООН, планы ЕС после поражения Украины и границах русофобии в странах Балтии. Подробнее – смотрите в видео.

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