https://sputnik-georgia.ru/20230920/literaturnaya-premiya-saba-nazvala-glavnykh-laureatov-282448860.html

Литературная премия "Саба" назвала главных лауреатов

Литературная премия "Саба" назвала главных лауреатов

Лучшими романами признаны сразу два произведения 20.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-20T11:56+0400

2023-09-20T11:56+0400

2023-09-20T11:56+0400

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ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Лучшими романами 2023 года в Грузии объявлены два произведения – "Аромат розы" Зазы Бурчуладзе и "Маскарпоне" Ивы Пезуашвили, обладателей ежегодной литературной премии "Саба" были объявлены в Тбилиси накануне. Лидерами в остальных девяти номинациях "Сабы" стали: Специальный приз "За продвижение и развитие современных грузинских литературных процессов" - Ната Ломоури; Специальный приз за особый вклад в литературу вручен переводчице Эльзе Ахвледиани. Ежегодная литературная премия "Саба" оценивает литературный процесс за прошедший год и выявляет лучших авторов. Инициаторами проведения конкурса являются поэт Рати Амаглобели и TBC Банк. За время своего существования премия "Саба" оценила произведения и заслуги множества писателей: в частности, рецензировала более 4 500 книг, присудила около 200 премий и наградила более 150 авторов (многие из них были награждены не менее 2 раз и более).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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