Литературная премия "Саба" назвала главных лауреатов
© courtesy of Publishing House SABA Премия "Саба"
© courtesy of Publishing House SABA
Лучшими романами признаны сразу два произведения
ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Лучшими романами 2023 года в Грузии объявлены два произведения – "Аромат розы" Зазы Бурчуладзе и "Маскарпоне" Ивы Пезуашвили, обладателей ежегодной литературной премии "Саба" были объявлены в Тбилиси накануне.
Лидерами в остальных девяти номинациях "Сабы" стали:
Читатель Саба: "Государь Рио-де-Жанейро" Годе Горгиладзе;
Лучший литературный дебют года: "Мое поле превратилось в ласточку" Гоги Кобалия;
Лучшая пьеса года: "Святые мощи" Валерия Отхозория;
Лучшая критика года: "Оба пола" Наны Абуладзе;
Лучшая эссеистика и документальная проза года: "Галактион без цензуры" Теймураза Доиашвили и Натии Сихарулидзе;
Лучший прозаический сборник года: "Ты кто сущий на чердаке" Луки Баканидзе;
Лучший поэтический сборник года: "Подошло бы другое имя" Нино Элиава, "Второстепенный Гомер" Дато Кардава;
Лучший грузинский перевод года: "Фикции" Додо Квавилашвили, "Бахаристан" Георгия Хулордава;
Рефлексия советской и постсоветской истории в грузинской литературе: "Заоди" Эльзы Гургенидзе, "История одного человека и страны" Левана Бердзенишвили;
Специальный приз "За продвижение и развитие современных грузинских литературных процессов" - Ната Ломоури;
Специальный приз за особый вклад в литературу вручен переводчице Эльзе Ахвледиани.
Ежегодная литературная премия "Саба" оценивает литературный процесс за прошедший год и выявляет лучших авторов. Инициаторами проведения конкурса являются поэт Рати Амаглобели и TBC Банк.
За время своего существования премия "Саба" оценила произведения и заслуги множества писателей: в частности, рецензировала более 4 500 книг, присудила около 200 премий и наградила более 150 авторов (многие из них были награждены не менее 2 раз и более).